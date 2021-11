Crisis abierta y de una magnitud muy considerable la que hay en estos momentos en el seno del Extremadura UD. El equipo, que debería jugar este domingo a las 12.00 horas en Riazor ante el Deportivo de la Coruña, podría plantarse e ir a la huelga este fin de semana por la enésima promesa de pago incumplida por parte del club. De hecho, este viernes será cuando jugadores y técnicos decidan si montarse o no al autobús el sábado para jugar el partido. El empresario almendralejense Javier González Calvo, al que la directiva azulgrana había confiado la opción de buscar un crédito en tiempo récord para pagar las siete nóminas que se deben, no ha dado respuesta favorable a la petición de los jugadores, que ya habían decidido jugar la pasada semana ante el Dux a cambio de soluciones esta semana.

El dinero no llegará hoy y los jugadores del Extremadura UD tienen que decidir: o jugar o plantarse. Durante todo el jueves, con Manuel Mosquera como interlocutor, el plantel ha esperado una solución por parte de la empresa Crowe que dirige Javier González. Pero no ha habido buenas noticias.

Todo apunta a que no habrá partido en La Coruña, lo que podría ser uno de los episodios más bochornosos del fútbol en Almendralejo. Quien sabe si el principio del fin. La plantilla tiene claro que si mañana viernes no llega el dinero al vestuario, no va a jugar. Ya hicieron un gran esfuerzo la pasada semana y no quieren que la situación se repita, «por dignidad», repiten desde el vestuario.

En La Coruña también esperan noticias y se solidarizan con los jugadores y técnicos del Extremadura. Su delantero Miku habló del club azulgrana en sala de prensa: «Ojalá puedan arreglar su situación. Ojalá que juguemos. Es muy duro. Yo por suerte no lo he vivido, pero si yo a los tres meses no me pagan, ni vengo. Es una tristeza y una vergüenza»

Semana difícil para el Extremadura

La situación se ha agravado más cuando esta semana inspectores de Trabajo y Seguridad Social, acompañados de la Guardia Civil, se presentaban en la ciudad deportiva para hacer inspecciones contra fraude de pagos en B, algo que han repetido en varios clubes de toda España. Aunque desde el club insistieran en que todo es rutinario, no parece que las inspecciones sean fruto de la causalidad.

El aficionado asiste atónito a la situación real. Y el Extremadura, lejos de decir algo, ha respondido eliminando los perfiles sociales de Twitter e Instagram ante la avalancha de críticas y comentarios que se suscitaron.

El Extremadura UD roza el esperpento como entidad deportiva. Urgen soluciones inmediatas. La cuerda, tantas veces estirada, se ha roto. Y el juguete azulgrana parece hacer lo mismo.