La banda derecha del Municipal Villanovense tiene dueño desde hace tres temporadas. Ese no es otro que el joven extremo Fran Viñuela. A sus 23 años es ya un peso pesado dentro del vestuario serón. Indiscutible con Javier Álvarez de los Mozos, la temporada pasada fue uno de los grandes baluartes ofensivos del equipo de Villanueva de la Serena. Este año, con Juanma Pavón en el banquillo, el ex de Diocesano y Cacereño también ha logrado ganarse un puesto fijo en las alineaciones del técnico onubense y es el máximo anotador del equipo con dos goles junto a Sillero y Moi. «Empecé con problemas físicos, pero ya me encuentro perfectamente y tengo la confianza del míster y de mis compañeros», destaca.

Pero a Viñuela no le sirve con ser importante dentro del equipo, sino que pese a su juventud prefiere mostrarse ambicioso y quiere superar los buenos resultados obtenidos la temporada pasada. «La situación clasificatoria podría ser mejor, ya que en casa deberíamos haber sacado más victorias, pero la temporada es larga y lo importante es estar en la zona media o alta hasta el final», analiza.

Precisamente esos tropiezos en casa ante el Cádiz B o el último ante el Antequera son los que lamenta Fran Viñuela. Ante los malacitanos, el Villanovense fue «muy superior», a juicio del jugador. «Tuvimos varias ocasiones claras que no supimos materializar», recuerda. Y claro, luego pasa lo que acabó pasando. «Ellos nos llegaron una vez y nos hicieron gol», lamenta. Eso sí, no busca excusas y prefiere quedarse con lo positivo de un encuentro que dejó al Villanovense en la séptima posición de la clasificación con 15 puntos, a solo uno de los puestos de fase de ascenso que marca el Montijo.

Más allá de eso Viñuela y el resto del vestuario serón ya solo piensa en el partido de este sábado en Lepe ante el San Roque. «Va a ser un partido muy complicado», pronostica. Todo ello al tiempo que reconoce la importancia de lograr un buen resultado en tierras onubenses antes de recibir la próxima semana en el Municipal Villanovense al líder Córdoba. «No es lo mismo afrontar ese partido habiendo ganado que hacerlo con dudas», reflexiona. Por ello, cree indispensable que su equipo logre un buen botín ante el San Roque antes de afrontar una semana de vital importancia.

Mientras tanto, el conjunto serón entrena a las órdenes de Juanma Pavón preparando el encuentro de esta jornada con la mente puesta en conseguir los tres puntos.