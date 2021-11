Mediada ya la primera vuelta la lucha es encarnizada en el grupo IV de Segunda División B de fútbol sala. Los cuatro clubs que tiene Extremadura en el torneo miran con ambición a la zona alta pero sin olvidar que la distancia con la zona de descenso no tranquiliza a nadie. Los cuatro jugarán en la tarde del sábado. Dos en casa: desde las cinco el Cáceres Universidad recibirá al Albacete (pabellón Ciudad Deportiva) con la necesidad de no fallar como local y desde las seis (pabellón F. J. Rivera Montero) el Jerez Futsal, cuatro empates seguidos, hará lo propio con el colista Sílver de Leganés que no conoce la victoria. Los otros dos extremeños viajan a la Comunidad de Madrid con sendos partidos fijados a las 18.00 horas: El Valle-Grupo López Bolaños y El Álamo-Logista Parcel Navalmoral; los de Fuente del Maestre no han puntuado en sus últimas visitas, tras hacerlo en la jornada inaugural, y los de Navalmoral de la Mata han sumado todos sus puntos como visitantes en contraste con un horrible balance en sus actuaciones en casa.

Y dos empates seguidos han restado la progresión del club extremeño que juega en Segunda División Femenina. Este domingo La Cruz Villanovense/Colegio San José vuelve a jugar en casa con las ilusiones intactas siendo el único equipo del grupo 3º que todavía no ha perdido; a las 12.30 de la mañana, pabellón José Manuel Calderón, las de Villanueva de la Serena recibirán al Roldán B.

Finalmente, partidos matinales este domingo para los equipos de la región que juegan en División de Honor Juvenil. A las 11.00 se jugará el Ciudad de Guadalajara-CD Colegio San José y a las 11,45 el Rivas-Logista Parcel Navalmoral. Clasificados en la parte baja, ambos necesitan enderezar sus trayectorias ligueras. H