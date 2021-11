La peor de las noticias posibles se confirmó en el Extremadura UD. La plantilla y cuerpo técnico han decidido no viajar rumbo a La Coruña y hacer efectiva la huelga convocada por los continuos impagos que el club tiene con sus jugadores, técnicos y empleados, que se alarga a siete mensualidades. Este viernes era el día clave para decidir y la plantilla se planta. Era una decisión ya meditada que ha terminado de confirmarse esta misma mañana.

Desde primera hora, los jugadores fueron llegando a la ciudad deportiva de Almendralejo a la citación del entrenamiento. Alguno de ellos, como el portero Casto, ya adelantaba antes de reunirse en vestuarios que la decisión de no viajar estaba tomada. Minutos más tarde, los capitanes Kike Márquez y Fran Cruz salían a la puerta de la ciudad deportiva donde esperaba la prensa a confirmar la noticia: no hay viaje y no hay partido.

Las negociaciones emprendidas por el empresario almendralejense Javier González Calvo, a instancias de la directiva del club, no han llegado aún a buen puerto. Pasadas las once y media, el sindicato de futbolistas AFE anunciaba a través de un comunicado que "las diversas negociaciones existentes para la búsqueda de soluciones al grave y reiterado impago que están sufriendo los futbolistas y cuerpo técnico, no han dado por el momento el resultado esperado, por lo que a partir del día 12 todos los integrantes de la plantilla y cuerpo técnico ejercitarán su derecho a secundar la huelga de conformidad con la convocatoria mientras no exista una solución a la problemática existente. En todo caso, como han hecho desde el principio, siguen abiertos a negociar y buscar soluciones que permitan poner fin a la extrema problemática que están sufriendo, reiterando su compromiso con la viabilidad futura del club".

El Extremadura UD intentó a la desesperada un movimiento de última hora para impedir la incomparecencia al partido en Riazor ante el Depor, que supone la derrota por 3-0 y la pérdida de tres puntos por sanción. Ha intentado llevar al equipo filial a Riazor para evitar la incomparecencia y sólo perder el partido por alineación indebida. Sin embargo, la Federación Española de Fútbol se adelantó a este movimiento advirtiendo, según fuentes del club azulgrana, que si no llevaban a siete jugadores profesionales de la primera plantilla se le decretaría incomparecencia igualmente, con la sanción antes explicada.

Con este plante se pone fin a una semana de vaivenes continuos en el Extremadura UD que han terminado de la peor manera: sin partido en Riazor. Habrá que esperar cuál es la postura oficial del club y sus próximos movimientos.