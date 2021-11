El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle vuelve a las pistas tras dos semanas. Lo hace en la cancha del Sinergia Soluciones Real Canoe este sábado (20.00 horas) recuperando a Karina Konstantinova, que si no hay problemas de última hora se incorporará en Madrid al equipo después de pasar los últimos días jugando para la selección búlgara.

No haber podido preparar el partido con ella ha sido un problema añadido para el técnico de las placentinas, ‘Rula’ Pérez, pero al tiempo asegura que no haber tenido partido el pasado fin de semana, precisamente por la convocatoria de Konstantinova, le ha venido bien a sus jugadoras para descansar mentalmente. Había que terminar de pasar página del controvertido derbi extremeño, resuelto con una victoria del Alter Enersun Al-Qázeres. «Lo dominamos totalmente, pero se nos escapó. Fuimos tremendamente inferiores en el partido que no era de baloncesto. Debemos tener la cabeza más fría. Yo el primero», lamenta.

Pérez afirma que el Canoe, que marcha decimotercero con un balance de 2-6, «está haciendo las cosas bien, aunque está perdiendo partidos igualados. Debería estar más arriba. En casa son un equipo duro, con experiencia y jugadoras nacionales importantes. Juegan alegre y proponen partidos con ritmo».

Prevé «un partido complicado, como todos en esta liga. Tenemos que jugar al 120% para conseguir la victoria».

El Miralvalle necesita cortar su racha de cuatro derrotas consecutivas, que han llegado después de ganar en los tres primeros partidos de la Liga Femenina Challenge. Su entrenador hace una lectura alternativa: «Estamos jugando mucho mejor que cuando ganábamos. Ahora estoy más contento. Si seguimos a este nivel, las victorias acabarán llegando».