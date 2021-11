Visto lo visto en los últimos partidos, al Villanovense solo le falta meterla. Pues ese es el objetivo del cuadro serón en su enfrentamiento liguero de este sábado en tierras onubenses frente al San Roque de Lepe, un equipo necesitado de puntos en zona de descenso del que no se fía el técnico Juanma Pavón, quien ya destacó en la previa del encuentro que es un equipo «muy parecido a nosotros».

El cuadro serón afronta el encuentro después de haber sumado un empate agridulce el pasado fin de semana en casa ante el Antequera. Todo después de ponerse por delante al poco del final y de ver cómo los malagueños firmaban las tablas en una de las últimas acciones de un partido en el que los de Pavón tuvieron multitud de ocasiones. Una falta de acierto que al técnico no le preocupa por el momento. «Estaría preocupado si no tuviéramos ocasiones, pero tenemos mucha confianza en los jugadores de ataque que tenemos», reconoció en la previa del partido.

El Villanovense es séptimo clasificado con 15 puntos, a solo uno del Montijo, que marca la zona de fase de ascenso. Pero tampoco se fija en eso Pavón, al menos por ahora. «En esta categoría todos los equipos, a excepción del Córdoba, estamos mostrando mucha igualdad», reconoce. Precisamente, sobre el cuadro cordobés, rival de los suyos la próxima semana, no quiere oír hablar. «Solo debemos centrarnos en lo más inmediato, que es el San Roque», remarcó el técnico del Villanovense, que prefiere centrarse en el próximo rival liguero.

Novedad importante

La principal novedad con la que el cuadro serón viaja a Lepe es la del central Javi Sánchez, ya recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió a principios de año. No obstante, Pavón pide ir con pies de plomo y no tener prisa con la entrada de un jugador que espera que sea «importante» dentro del equipo esta misma campaña. En el apartado de bajas, José María Tapia no podrá jugar al haber sufrido problemas musculares esta semana que le van a impedir formar parte de la convocatoria. Por lo demás, Pavón podrá contar con el resto de jugadores para conformar un once titular que será muy parecido al del pasado domingo con Antequera. Quizás la presencia de Sillero en punta desde el inicio sea uno de los pocos cambios.