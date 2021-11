El Extremadura UD debería estar hoy en A Coruña para medirse al Deportivo en lo que es, posiblemente, el partido más atractivo de un equipo de Primera RFEF este año. Pero no ha viajado. La plantilla hizo efectiva la huelga y el Extremadura hoy perderá 3-0 y tres puntos por sanción, quedando en descenso.

El Extremadura se está muriendo y ahora carga contra el Grupo Khalifa por haber incumplido los contratos firmados para inyectar capital a la entidad. En una entrevista a Canal Extremadura Televisión, el administrador concursal Bernardo Silva ha señalado que el club se plantea ejercer acciones contra Khalifa y que por lo menos se indemnice al Extremadura por daños y perjuicios. «Khalifa fue quien fijó los plazos y finalmente el dinero no entra. Siempre confiamos en que Khalifa iba a entrar porque ya tuvimos una primera aportación de ellos para poder pagar sueldos al comienzo del concurso de acreedores. No creo que sea una estafa, pero si no llega el dinero el Extremadura será una víctima más de un incumplimiento de contrato» dice Silva.

En esa entrevista, Bernardo Silva también ha hablado del trabajo que está realizando el empresario almendralejense Javier González Calvo para tratar de buscar un inversor que inyecte dinero y salve la situación. ¿Un prestamista o un inversor? «Introducir inyecciones económicas de este calado en clubes de esta naturaleza ni es sencillo ni se hace en dos días. Le ha transmitido a AFE y a la plantilla que no le ha dado tiempo en estos diez días a cerrar los flecos con los inversores con los que está en contacto y que necesita más tiempo» informa Bernardo Silva.

Lo cierto es que según el entorno del club, sí ha podido haber compradores del Extremadura UD, pero quieren el cien por cien de las acciones. La gran duda es si el máximo accionista estará dispuesto a venderlo por completo el club para garantizar su supervivencia, que es lo que ahora le está reclamando también toda la afición.

Silva también dice que para él lo más sencillo hubiera sido liquidar la entidad, pero confía en que todavía pueda haber soluciones.

Por su parte, el portero del Extremadura Casto Espinosa habló en El Larguero de la cadena SER para señalar que no se acuerda de la última vez que cobró y que sus compañeros lo están pasando muy mal dentro del vestuario, asegurando que personalmente está perdiendo la ilusión por seguir jugando al fútbol. «Habrá que buscarse otra cosa y pensar en una nueva vida», ha reconocido en sus declaraciones. También ha reconocido que lo que se está viviendo día a día dentro del vestuario del Extremadura UD es «un auténtico calvario».

Nadie más de la plantilla ha hablado sobre el plante ni tan siquiera el entrenador Manuel.

La afición continúa incrédula de lo que está viviendo. Creen que el club se salvaría con una venta, pero dudan de que su propietario quiera venderlo. Le queda una semana de plazo.