El Deportivo Don Benito afronta este domingo su sexto intento de la temporada de lograr su primera victoria en el Vicente Sanz. Delante estará el Vélez, que llega en su mejor momento del curso con tres victorias consecutivas ante un Dépor que también llega al alza, en su caso con seis partidos sin conocer la derrota y tras empatar a cero el pasado fin de semana en Ceuta. Los malagueños, por su parte, ganaron en casa 2-1 al Coria y aventajan al cuadro calabazón en un punto.

Una situación, la de no haber ganado en casa, que no mete presión a la plantilla rojiblanca, según señaló Juan Carlos Gómez en la previa del choque ante el Vélez. «No tenemos ninguna presión, al menos no más allá de la responsabilidad que requiere jugar un partido en casa y en el que debemos hacer un buen encuentro ante nuestro público», señaló.

En este sentido, el preparador del conjunto dombenitense cree que el hecho de no haber ganado aún se debe a «pequeños detalles», sobre todo después de haberlo tenido muy cerca en partidos como los de Mensajero o Panadería Pulido, en los que los rivales lograron empatar en los minutos finales de los duelos.

Será un partido especial para Juan Carlos Gómez, ya que dirigió al Vélez la temporada pasada, consiguiendo el ascenso de categoría con el club malagueño. «Es un partido especial porque allí fuimos felices y logramos grandes registros», remarcó. Y es que el hecho de haber pasado por allí r puede jugar un punto a favor a la hora de preparar y afrontar el partido. Aún así, avisa: «Es un equipo que ha ido de menos a más y que nos pondrá las cosas difíciles».

En el apartado de bajas, Gómez podrá contar con la totalidad de la plantilla a excepción del central Carlos Garrido, que continúa con su proceso de recuperación. Así, tampoco se esperan muchas novedades en la alineación titular. Quizás la entrada de Raly Cabral en sustitución de Adrián Turmo o la oportunidad para el internacional nigeriano Makanjoula. En cualquier caso, lo que sí parece estar claro es quiénes jugarán en la zaga y el centro del campo. Ahí, tanto Manu Miquel y Essomba como Abraham Pozo serán de la partida junto a Dani Martínez. En punta estará, con toda la seguridad, David Agudo.