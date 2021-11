5-Córdoba: Carlos Marín; José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez; Julio Iglesias (Toni Arranz, 59´), Javi Flores (Viedma, 69´); Puga (Adrián Fuentes, 59´), De las Cuevas (Casas,45´), Simo; Willy (Luismi, 69´). 0-Cacereño: Fran; Espinosa, Rubén Sánchez, José Martínez (Luis Hernáiz, 64´), Carlos Daniel, Gayoso; Kamal, Yael (Carlos Fernández, 64´); José Ramón (Manu Mosquera, 76´), Jorge Barba (Bermu, 64´); Solano (Teto, 76´). Goles: 1-0 (23´) Willy. 2-0 (51´) Casas. 3-0 (60´) Adrián Fuentes. 4-0 (66´) Willy. 5-0 (93´) Luismi. Árbitro: Madrid Martínez (Colegio murciano). Tarjetas amarillas a Julio Iglesias; Espinosa, José Martínez, Bermu, José Ramón y Kamal (2, expulsado en el minuto 86´). Incidencias: Alrededor de 8.000 espectadores en el estadio Nuevo Arcángel, con presencia aproximada de 150 aficionados del Cacereño. Jornada 11 de la Segunda RFEF.

El equipo de Julio Cobos sufrió un serio correctivo en su visita a El Arcángel donde el líder le pasó por encima, sobre todo en la segunda mitad. Y es que, aunque nunca se sintió cómodo en el terreno de juego, el Cacereño aguantó durante la primera mitad pero, tras irse al descanso con 1-0 en el marcador, en la segunda mitad la nave se hundió por completo y los extremeños encajaron tres goles en apenas un cuarto de hora. Al final, 5-0 doloroso y la expulsión final de Kamal.

Lo intentaron los de Cobos, pero salvo una gran jugada de Teto, lo cierto es que apenas inquietaron la meta local y se vuelven para Cáceres con la imbatibilidad perdida en esta undécima jornada.

Saltaba bien al terreno el cacereño, con ganas de dar la campanada en el feudo del líder y recortarle distancias. Durante los primeros minutos, y pese a l tanteo inicial, lo cierto es que fueron los visitantes quienes tuvieron mas protagonismo ante un Córdoba que tenía muchos problemas para combinar y salir de su campo con el balón controlado.

Opción clara de Kamal

Además, los locales protagonizaron alguna pérdida de balón que a punto estuvo de aprovechar el Cacereño, primero en un robo de balón de Kamal en el minuto 7. Se iba en velocidad el jugador visitante y se plantaba solo delante del meta cordobesista, que detenía el balón. En el 11 era Solano el que sacaba provecho de otro despiste local para plantarse en el área califal y probar con un remate que se iba finalmente alto.

El Córdoba, por su parte, seguía sufriendo y no conseguía llegar hasta le área local hasta el minuto 19. Eso sí, lo hizo a lo grande, con una clara ocasión de Miguel De las Cuevas que cabeceaba fuera por muy poco un buen centro de José Ruiz. Era el aviso de lo que iba a pasar apenas cuatro minutos mas tarde, en una pérdida de balón de Kamal en la zona ancha que se lleva Ekaitz Jiménez para ponerle un balón largo a Simo, que prolonga para Willy en el centro del área. Se revolvía el delantero local, que no tenía a los centrales del CPC encima, y colocaba el balón en la escuadra, lejos del alcance de Fran (1-0).

Acusó el golpe el Cacereño, que a partir de ahí anduvo errático y sin luz en el terreno de juego. Y mientras, a punto estuvo de encajar el segundo poco después en un robo de balón de Willy pero, tras plantarse en el área, se hizo un lío y la jugada acabó en nada. Tampoco Javi Flores consiguió llevar a buen puerto su remate tras una internada de Puga y, por suerte para los extremeños, el disparo le salió demasiado flojo.

A partir de ahí, el encuentro cambió de dinámica. El Cacereño sabía que debía hacer algo y lo que hizo fue emplearse a fondo en defensa, cortando de toda manera posible las internadas de su rival. Los extremeños trataban por todos los medios de no encajar un nuevo gol antes del descanso, y lo consiguieron a base de juego duro y oficio.

No mejoraron las cosas para el Cacereño en el inicio de la segunda mitad, más bien empeoraron terriblemente.

Los extremeños seguían atrapados en su área, sin salir de la presión local y sin conseguir mover el balón con comodidad. Y no tardaron en pagarlo de manera muy clara, cuando a los seis minutos de la reanudación Casas se hizo con el balón y le puso el balón a Simo, que no pudo superar a Fran en el mano a mano ante la parada del de nuevo meta titular dispuesto por Cobos. Pero el rechace le cayó de nuevo a Casas, que esta vez no perdonó y anotó el 2-0 con un potente y certerísimo disparo desde dentro del área .

No se conformaba el líder y el técnico local, Germán Crespo, daba entrada a Arranz y Adrián Fuentes, que un minuto después de salir al campo, en el 60, colocaba el 3-0 en el marcador tras otra buena jugada de Casas.

Hundidos

Dado el festival ofensivo del líder, el Cacereño estaba completamente hundido y a merced de un Córdoba que no levantaba el pie del acelerador. Los locales seguían teniendo el balón y moviéndolo con velocidad en busca del área contraria. Y así, en el minuto 66, Willy conseguía el 4-0 tras una jugada al primer toque.

Los locales estaban totalmente crecidos, pero aprovecharon su superioridad para dar minutos a los menos habituales ante un Cacereño que, por su parte, trataba por todos los medios de rehacerse y movía fichas en busca de un revulsivo. Pudo llegar el gol del honor de los extremeños en una buena jugada de Teto, que salió e nesta segunda parte, y que Carlos Martín abortaba.

Ya en la recta final, con los extremeños volcados en busca del gol, lo que pudo llegar fue el quinto de los locales, en un remate de cabeza de Casas que se fue un poco alto en el 83.

Sufría de lo lindo el Cacereño, que en el 86, además, se quedaba en inferioridad numérica en el 86 tras la expulsión por doble amarilla de Kamal. El motor del CPC será baja el domingo ante el Montijo en lo que puede haber sido la peor noticia para el equipo en este día aciago para sus intereses.

Y por si todo era poco castigo, en el 93, los locales se cebaban con un quinto gol, esta vez a cargo de Luismi. 5-0 y a pensar en el derbi ante los montijanos. Coria y Mérida se han puesto por delante.