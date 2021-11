Se ha hecho esperar más de dos meses, pero Paula Josemaría y Ariana Sánchez ya tienen en su palmarés el quinto título de la temporada. Lo consiguieron este domingo en el Areco Malmö Padel Open 2021de Suecia ante más de 7.000 espectadores, la tercera mejor entrada de la historia del World Padel Tour. La extremeña y la catalana, pacientes y seguras, sobre todo muy seguras, se impusieron a Tamara Icardo y Delfina Brea (6-2 y 6-3), que en semis habían eliminado a las número 1.

Han vuelto a su mejor versión Paula y Ari, que casi rozaron la perfección, no solo en la final, sino en todo el torneo, como aseguraba al final la catalana. «Hemos jugado a un nivelazo», añadía la moralejana, que dedicó la victoria a su abuela de 93 años. Ahora ya solo tienen por delante el Masters Final que se disputará a mediados de diciembre en Madrid. Y el Mundial de Doha que se disputa desde este lunes con la selección española.

No dieron opciones a sus rivales Josemaría y Sánchez, que solo cedieron un break, cuando el partido se acercaba a su final, a ese crucial momento en el que hay que cerrarlo y los brazos se encogen. Fue en la segunda bola de partido con 3-5 en el marcador. El juego se decidió a favor de Icardo y Brea en un punto de oro, al igual que en el juego anterior, con 2-5. Pero a la tercera, la dupla número dos del ranking, que cerrará ahí el año pase lo que pase en el Masters Final, no perdonó y se apuntó el segunda set por 6-3.

El primero, 6-2, había sido incluso más sencillo. Comenzaron las campeonas en Suecia con un break que consolidaron con su servicio (2-0). En el quinto juego volvieron a romper (1-4) y esa primera manga no parecía posible que se les escapara. No por lo diferencia en el marcador, sino por la seguridad con la que se estaban desempeñando Paula y Ari, que prácticamente acertaban en todas sus decisiones. Jugando con mucha paciencia apenas cometieron errores no forzados, desesperando a sus rivales, que no encontraban huecos por los que hacer daño.

En la segunda manga Tamara y Delfi salieron más fuertes, con más seguridad, pero fue un espejismo que las número dos se apresuraron en dejar claro con break en blanco en el tercer juego (1-2) y de nuevo en el quinto (1-4).

«Con ganas de que llegue el Masters», decía al final Paula Josemaría a la televisión oficial. Ahí querrá quitarse una espinita. La de ganar por fin este año a las número uno, ante las que ha perdido cuatro finales.