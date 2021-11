La Federación de Peñas del Extremadura UD ha anunciado la convocatoria de una manifestación para el próximo sábado 20 de noviembre a la que invita a todos los seguidores del club azulgrana a sumarse para denunciar la grave situación que atraviesa la entidad y exigir soluciones para la viabilidad del club, entre ellas, la venta de la entidad por parte de su máximo mandatario si no logra traer dinero para esta semana.

«La situación es insostenible desde hace tiempo. Por todos los afectados. Por el Extremadura que nos merecemos todos los aficionados», reza el comunicado emitido por la propia Federación de Peñas. Lo cierto es que las redes sociales son un clamor y los ánimos están ya muy caldeados ante la falta de situaciones reales que calmen la situación de penuria económica de jugadores, técnicos y trabajadores. También los propios familiares de estos exigen soluciones ante los impagos.

La manifestación se hará dos horas antes del partido que el Extremadura tiene que jugar el sábado en el Francisco de la Hera ante el Calahorra. Comenzará a las 17.00 horas desde las puertas del ayuntamiento de Almendralejo y discurrirá por calle Real, calle El Pilar, carretera de Badajoz hasta la llegada al estadio Francisco de la Hera. Desde las peñas del Extremadura ya se ha perdido el miedo a criticar la gestión de la actual directiva. Ha habido mucha paciencia en meses anteriores, pero la incomparecencia del equipo el pasado domingo en Riazor, con una sonrojante derrota en los despachos y una sanción de tres puntos en la tabla ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los aficionados.

El partido

Además de la llegada del dinero, que se antoja casi necesario y obligatorio, la cuestión que ahora emana de la situación es si habrá o no partido en el Francisco de la Hera. Si llega el dinero, los jugadores levantarán la huelga. Pero, ¿y si no llega? Entonces tendrán que decidir. Unanimidad, desde luego, no hay. Hay quienes creen que ya habría que jugar para no dejar al club en una exclusión de categoría por segunda incomparecencia y los hay que consideran que deben seguir secundando la huelga hasta que no cobren sus emolumentos.

Según ha podido saber este periódico, el club está intentando convencer a los jugadores de que jueguen. Le bastaría convencer a siete profesionales de la primera plantilla para presentarse en el campo y jugar. Si eso ocurriera, no habría incomparecencia y el Extremadura seguiría vivo en la competición, a pesar de la imagen. Pero si no lo consigue, la segunda incomparecencia provoca la expulsión de la categoría y, casi de manera irremediable, la desaparición.

El sindicato de futbolistas AFE ya anunció el pasado fin de semana que los jugadores «siguen abiertos a negociar y buscar soluciones que permitan poner fin a la extrema problemática que están sufriendo, reiterando su compromiso con la viabilidad futura del club», por lo que muchos esperarán a ver si fructifica alguna de las operaciones abiertas.

Para muchos jugadores la situación es insostenible. El caso de Nico Hidalgo es el más flagrante, un futbolista que está teniendo problemas físicos por no encontrarse con suficiente moral para afrontar la situación.