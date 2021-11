Antonio Jesús Domínguez (Fregenal de la Sierra, 30 de diciembre de 1989) es inagotable enhebrando desafío tras desafío. A cada paso adelante en su vida personal y profesional le sigue otro, no menos firme, como deportista, y viceversa.

Inasequible al desaliento y sorteando no pocos obstáculos, el histórico portero de la selección extremeña de fútbol 7 de parálisis cerebral se ha embarcado en una nueva aventura. «Se puso en contacto conmigo Carmelo Durán y me convenció para ser delegado de equipo del nuevo club de mi pueblo», cuenta el protagonista, campeón de España con un equipo que ahora no vive sus mejores momentos, pero que siempre ha dejado el pabellón regional muy alto hasta el punto de ser también internacional con España.

Antonio es delegado del Athetic Fregenal, un club nacido en tiempos de pandemia que este año ha debutado en la Segunda Extremeña. «Y además soy uno de los directivos», añade por la tarde de un día en el que, como ocurre de lunes a viernes, trabaja «ocho horas» en la planta de loncheados de la empresa Lonchiber, en la cercana localidad de Higuera La Real. La vida de este futbolista tan especial sigue siendo intensa.

«Estoy supercontento», resume después de que el Athletic Fregenal haya conseguido su primera victoria (ha costado, pero ahí está ya) en la competición, algo que se ha considerado como un logro para los anales. «Antes de los partidos hablo con el árbitro y le doy las fichas. Al final firmo el acta y todo eso», explica. Carmelo Durán es el entrenador y el funcionamiento del club es el mismo, salvando las distancias, que el del club vasco de Primera.

Filosofía del Athletic

«El 70 por ciento del equipo es de aquí, del pueblo, es nuestra filosofía desde el principio». Están nueve directivos, todos ellos del pueblo, todos ellos futbolistas de la primera plantilla, excepto Antonio, al que se lo impide su discapacidad, que sin embargo no le coharta entrenar con ellos cada día. «Hay uno juega en el Cáceres de Primera Extremeña, se fue allí a vivir a hacer un máster». A Antonio no se le pasa una.

«Soy uno más», dice el delegado. Y tiene claro los objetivos. «Hay que trabajar y darlo todo por el equipo». En realidad es la misma filosofía que en la selección extremeña, que el próximo año afrontará de nuevo la liga nacional. «Iré cuando pueda, aunque ahora lo más importante es mi club», comenta él, un ganador que ha visto cómo el nivel ha bajado en los últimos años porque la generación de futbolistas irrepetible de los inicios se echa mucho de menos.

Es Antonio Jesús Domínguez, el de la eterna ilusión. El de la capacidad ganando a la discapacidad. El retador constante.