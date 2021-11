Eduardo Pascual Arcas (Bilbao, 5-6-1971) es desde mediados de julio el ‘hombre fuerte’ de la cocina del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el puesto de director general deportivo. Es su regreso a Extremadura... 30 años después de jugar para el Don Benito y el Doncel La Serena en Segunda División, lo que hoy sería la LEB Plata. Como pívot tenía fama de duro y sacrificado; en los despachos de un club que busca su camino intenta hacer buena la etiqueta de conciliador con muchos contactos que se las sabe todas.

Háblenos de aquella época, de cómo era usted como jugador…

Yo era un niño al que le gustaba el baloncesto. Fui a donde me dieron la oportunidad de ser profesional cuando no sabía lo que era eso. Don Benito fue mi segunda casa en ese momento e hice muchos amigos que sigo manteniendo, entre ellos el alcalde, José Luis Quintana.

¿El Eduardo Pascual director deportivo hubiese fichado al Eduardo Pascual jugador?

Sin duda. Era un jugador ‘rendidor’, que me gustaba mucho ganar. Todos los equipos en los que estuve siempre hicieron mejores temporadas de lo que en principio se esperaba. Era muy entrenable: lo que me pedían, lo hacía a cada momento. No cuestionaba mucho.

El viernes viene el Movistar Estudiantes. ¿Tiene puestas muchas ilusiones en ese partido?

Lo hemos catalogado como el mejor partido de la historia del club y creo que lo va a ser. Va a haber muy buen ambiente. Gracias al acuerdo con la Federación Extremeña van a venir 500 personas de diferentes clubs de toda la región con el reclamo del Estudiantes. Y nuestra afición va a responder, tanto la que ha venido hasta ahora como la que está un poquito rezagada.Va a ser una buena ocasión para engancharse de nuevo. Hago un llamamiento para el que esté pensándoselo todavía, que se decida y venga.

¿Lo ve como un termómetro de cómo está el proyecto del Cáceres en cuanto a repercusión?

Hace diez días estábamos mejor, pero también teníamos menos inconvenientes en el entorno del equipo. Veíamos más perspectivas de poder crecer. Ahora lo que nos planteamos un partido en el que vamos a dejarnos todo para nuestra afición.

Dijo hace un par de semanas que no se ponía una cifra de espectadores. ¿De verdad que no firmaba 3.000 ahora mismo?

Creo que andaremos por esa cifra, pero tampoco quiero dar el tititular con un número concreto. Sí que creo que va a haber muy buen ambiente y que la gente va a estar muy animada.Es una oportunidad estupenda para disfrutar del baloncesto en Cáceres.

¿Le parecen justas las críticas por el precio de las entradas? [20 euros los adultos, 10 la reducida y 5 los niños]

Tomamos esa decisión porque es un poco el partido de la temporada. Si quieres ver algo así, a nivel cultural o deportivo, es lo mínimo que se puede pagar.

Usted estuvo en el Estudiantes ocupando el mismo puesto que en Cáceres, aunque con unas atribuciones más centradas en lo deportivo. ¿Con qué se queda de aquellos tres años?

Cuando era joven Estudiantes era un referente con John Pinone, David Russell, Carlos Montes... Tuve la fortuna de dirigir esa nave durante esos años y me quedo sobre todo con la magnitud que tiene llevar una marca así y representarla.

¿Cómo ve a su equipo? Tres derrotas consecutivas después de un inicio espectacular…

Tocado. Contar con siete jugadores de la primera plantilla no anima mucho, pero en Melilla se demostró que el equipo tiene carácter y lucha hasta el final. Es nuestro sello de identidad. Vamos a competir ante un gran rival.

La lesión muscular de Manu Rodríguez no se termina de solucionar y Mateo Díaz tiene un dedo roto. ¿No se plantean fichar aunque sea algún sustituto temporal para el juego exterior?

Todo ha ocurrido en unas semanas en las apenas hemos tenido descanso. No significa que no estemos mirando el mercado ni que no lo vayamos a hacer. Pero después del partido contra el Estudiantes hay un parón sin competir hasta el 5 de diciembre y vamos a ver en qué punto vamos a estar.

«Ante el Estudiantes nos planteamos un partido en el que vamos a dejarnos todo para la afición»

¿Se equivocaba quien se emocionase y, aparte de la permanencia, pensase en los ‘playoffs’ como objetivo muy posible?

Estábamos y seguimos muy ilusionados y vamos a ver hasta dónde llega este equipo. Lo más importante es ir sumando victorias, que son lo que te deja más cerca de los objetivos. No nos desilusionan las tres derrotas: todas tienen una justificación, un porqué.

¿Qué tal se entiende con Roberto Blanco? ¿Le ve como un entrenador ‘top’ de esta liga?

Está bien formado y lleva muy bien al grupo. Está sacando rendimiento a esta plantilla.

¿Esperaba encontrarse tantas limitaciones en lo económico a la hora de trabajar?

El club está posicionado en la LEB Oro y quiere ir creciendo poco a poco. Somos el mejor club de Extremadura, no solo en baloncesto, sino a nivel deportivo. Somos los que mejor posicionados estamos.

Pasados unos meses en Cáceres, ¿qué cree que le falta al club, aparte de dinero?

La idea pasa por tener más estructura. Estamos en un nivel muy básico y estoy seguro de que vamos a ir mejorando a corto plazo. Seguramente vamos a contar con más medios.

«Que no hayamos fichado un refuerzo no quiere decir que no estemos mirando el mercado»

¿Ve posible conseguir todo eso?

No tengo ninguna duda. Vamos a posicionar al Cáceres en lo más alto que podamos.

¿Se ve en el mismo cargo dentro de un año?

Lo que hay que hacer es intentar trabajar. Tengo una enorme ilusión y en estos meses que llevo aquí ha aumentado. Me siento muy a gusto en Cáceres y en el proyecto que estoy liderando.

¿Entonces ya siente los colores?

Somos profesionales. No hay un escudo para estar besándoselo. Es lo que hay que hacer mientras estás en un club. Y cuando no ya no estás, desearle lo mejor, como yo al Estudiantes, por haber tenido la suerte de trabajar ahí.