Para que el sábado haya partido en el estadio Francisco de la Hera debe llegar antes el dinero a los técnicos y jugadores del Extremadura UD. Y si no llega, no hay partido. Y no hay partido, no hay más historias.

Así se resume la situación actual de un club que sigue agonizando ante sus problemas económicos y la agonía de una plantilla que no cobra desde hace siete meses. El capitán del Extremadura UD, Kike Márquez, fue franco y rompió su silencio en la Tertulia de Radiogolex indicando que «la plantilla lo tiene bastante claro. Si no llega antes el dinero, no se juega». Así de claro.

Durante los últimos días se estaba especulando con la posibilidad de que la directiva del club pudiera captar a, como mínimo, siete profesionales del primer plantel para convencerles de que jueguen junto a futbolistas del filial y evitar así una segunda incomparecencia. A todos, desde luego, no podrán convencer, pues hay futbolistas que ya han puesto por delante su dignidad. O de verdad les llega el dinero que se les adeuda o no juegan. Tienen derecho a la huelga y van a ejecutarlo. Pase lo que pase.

«Hay que mirar la necesidad del grupo, pero también la necesidad de cada uno. Hay jugadores que necesitan el dinero para comer, otros para sus hipotecas. Es todo muy difícil», resume el capitán. Quizá, por su sentimiento azulgrana de hace cinco años, él podría hacer el esfuerzo de jugar, pero Kike Márquez también se ve en la obligación moral de ejercer de capitán y de ser solidario con su vestuario y con sus compañeros. Y si la mayoría no quiere jugar, no jugarán. «Me jode mucho tener este final en el club que me lo ha dado todo. Es doloroso, tanto para nosotros como para el aficionado. Pero es una situación límite y así lo sabe el club» dice Kike Márquez, que confirmaba que han trasladado al presidente la situación.

Agradece Kike Márquez a Javier González Calvo el trabajo que el abogado almendralejense está haciendo para tratar de hallar una financiación de urgencia para hacer los pagos, ya sea con la llegada de un inversor o con la llegada de un prestamista. Pero también les fue franco en el vestuario cuando les dijo que no iba a ser nada fácil encontrarlo.

Sobre su opinión de si llegará o no el dinero, Kike Márquez no sabe qué decir. «Durante el día piensas en muchas cosas y en cada momento algo distinto. La esperanza nunca se pierde, pero sabemos que es muy difícil».

La afición espera noticias y mantiene una manifestación para el sábado contra la gestión de la entidad. Los días pasan y el Extremadura agoniza. La cuerda ya se ha roto.