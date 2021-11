Barça CBS: Rueda (12), Canella (5), Rakovic (15), Calvelo (10) y Quirante (3). También jugaron Navarro (0), Bermejo (7), Llobet (15), Wolf (8) y Ainhoa López (37). Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Vicente (9), Lázaro (16), Primm (13), Mollenhauer (19) y Satorre (35). También jugaron Vujacic (7), Galiana (0), Hisado (4) y Zaragoza (4). Marcador por cuartos: 23-15, 38-30 (descanso), 49-43, 61-61 (final del tiempo reglamentario), 69-69 (primera prórroga), 83-83 (segunda prórroga), 98-98 (tercera prórroga),112-107 (final). Árbitros: López Lecuona y Romero Matute. Eliminadas las locales Rueda, Canella y Rakovic; y las visitantes Vicente, Mollenhauer y Sánchez. Incidencias: Novena jornada de la Liga Femenina Challenge. Palau Municipal d´Esports Juan Carlos Navarro. Unos 150 espectadores.

Partidazo en el Palau Municipal d´Esports Juan Carlos Navarro pero no hubo final feliz para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. Las gualdiverdes estuvieron a la altura aunque acabaron perdiendo ante un gran rival que necesitó nada menos que cuatro prórrogas. No fueron suficientes los 35 puntos de Conchi Satorre.

Los primeros minutos del partido estuvieron marcados por la igualdad (7-7). Las extremeñas plantaban cara y se mostraban muy efectivas en ataque. Un parcial de 0-5 le dio a las visitantes la primera ventaja importante (7-12) a un minuto para llegar el ecuador del primer cuarto. Sin embargo, el Barça no tardó mucho en enderezar el rumbo para situarse con un 15-12 a su favor. Había mejorado las prestaciones ofensivas de las azulgranas. Aumentaron las diferencias a favor de las catalanas (20-14) tras un triple de Rakovic. Al final de los primeros minutos se llegó con 23-18, con 8 puntos de Patri Vicente. Ainhoa López estaba siendo una auténtica pesadilla para la defensa visitante (12 puntos y 4/4 en triples).

Ya en el segundo cuarto, Ainhoa López empezó con un triple (26-18). La máxima ventaja local llegó a ser de 12 puntos (30-18). No carburaba el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, en un momento delicado del partido. Un triple de Satorrre dio aire a su equipo (32-23). Se pasó por el minuto 15 con el luminoso que reflejaba un 34-25. Primm estaba jugando a gran nivel. Le acompañó Patricia Vicente, que apretó más el marcador gracias a sus canastas (34-28, a 2´19´´ para el descanso). Al final de la primera parte, 38-30, con dos puntos desde el tiro libre de la americana Mollenhauer.

La locura

Tras el paso por los vestuarios, el Barça CBS siguió a lo suyo, con una Ainhoa López brillante, que continuaba siendo la referencia de las de Isaac Fernández. Sin embargo, apareció el mejor Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura para situar el marcador en 42-39. Satorre tomó las riendas de su equipo con cuatro puntos consecutivos. Isaac Fernández tuvo que pedir un tiempo muerto a 2´29´´ para el final del tercer cuarto. Reaccionaron las catalanes para situarse rápidamente con un margen a favor de 9 puntos (48-39) tras un parcial de 6-0. No se rindieron las extremeñas (49-43).

Restaban diez minutos y podía pasar de todo. Y así fue. El equipo de Jesús Víctor Sánchez igualó el marcador (51-51) a poco más de cinco minutos para el final con una canasta de Mollenhauer. Empezaba un partido nuevo. Yaiza Lázaro incluso puso por delante a las visitantes (56-57) a 3´36´´ para el final. Máxima tensión en el Palau Municipal d´Esports Juan Carlos Navarro. Dos tiros libres dieron de nuevo ventaja al Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. No falló Conchi Satorre a poco más de un minuto para la conclusión (58-59). Y cuando la victoria extremeña parecía muy cercana, un triple de Rakovic envió el partido a la prórroga.

En el tiempo extra, Primm fue la encargada de estrenar el periodo (61-63). Pero las alternativas en el marcador fueron constantes. Muchos nervios en ambos equipos, que miraban de asegurar el tiro. Un triple de Satorre situaba, a 1´12´´ para el final, dos puntos arriba al Al-Qázeres (68-70). Pero Marta Canella se encargó de neutralizar la ventaja visitante con dos tiros libres (70-70). Y apareció la mano de Yaiza Lázaro para clavar un triple dar ventaja a las gualdiverdes (70-73) a 34´´ para el final. Canella intentó igualar el marcador con un triple pero falló. Luego, Satorre amplió la renta con el 70-74. Un 2+1 de Ainhoa López aún dio vida a las barcelonistas (73-74). Restaban 12 segundos. Dos tiros libres anotados por Mollenhauer parecía ser decisivos, pero un triple de Ainhoa López forzó una nueva prórroga.

Y en los siguientes cinco minutos, la igualdad se mantuvo con ventajas mínimas del Barça CBS. Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no se le acabó la gasolina. Satorre puso el 81-84 con un triple, que rápidamente Rueda se encargó de rebajar (83-84, a 40´´). Luego, Ainhoa López firmó el empate (84-84, a 23´´). Ya no hubo más anotación y el partido se fue a la tercera prórroga. En esta ocasión, las catalanas tomaron una ventaja de hasta cinco puntos (90-85). Parecía que fallaban fuerzas en el equipo extremeño. Mas lejos de la realizada. Dos tiros libres anotados por Mollenhauer y un triple de la eslovena Sara Vujacic le dio la vuelta al marcador (90-91) a 2´25´´ para el final. Había partido. Los triples locales volvieron a ser salvadores (95-93´). Siguieron los nervios, pero no en Mollenhauer, que puso el 95-96 anotando dos tiros libres a 52´´. Ahora podía ser la buena. Pero no fue así. Ainhoa López y Bermejo dieron de nuevo ventaja al Barça CBS (98-96, a 21´´). Apareció la mano salvadora de Mollenhauer (98-98).

Nuevo tiempo extra, el cuarto. Continuó la lucha titánica, y las fuerzas eran ya pocas. Pero las de Isaac Fernández golpearon decisivamente con un triple de Llobet y una canasta de Ainhoa López (110-105). Ahora sí que parecía definitivo a falta de 57 segundos. Ya no hubo marcha atrás. Al final, 112-107.