El Francisco de la Hera tendrá fútbol este sábado. Después de que la AFE oficializara este viernes la desconvocatoria de la huelga de los jugadores y técnicos del Extremadura, el equipo jugará este sábado ante el Calahorra a partir de las 19.00 horas un nuevo partido de liga. Ha sido una semana tremendamente difícil en el entorno azulgrana, especialmente por la incertidumbre que ha rodeado al partido y el hecho de saber si habría encuentro o no. Pero finalmente, la plantilla ha dado otro voto de confianza más al club, esta vez firmando un acuerdo para que los jugadores, en caso de que el dinero no llegara antes de enero, puedan quedar libres de cara al mercado invernal. Por lo tanto, ya no hay quejas. El fútbol rodará con aparente normalidad en Almendralejo hasta enero.

Manuel Mosquera ya trató este viernes de darle normalidad a este tema y lo zanjó señalando que lo que había sucedido «ha reforzado al club y a la plantilla. Todos nos comprendemos a todos». Dice que el entendimiento entre jugadores y presidente es «perfecto» y considera que a partir de ahora se inicia una remontada para el Extremadura, que tras quitarle Competición tres puntos aparece en la parte baja de la clasificación, en descenso, con solo nueve puntos.

Manuel sigue creyendo que la situación se resolverá pronto y pide a la gente que arrime el hombro «vayan como vayan las cosas».

La afición, de momento, mantiene su concentración de protesta por la gestión del club desde las cinco de la tarde. Las peñas saldrán del ayuntamiento y recorrerán calle Francisco Pizarro, calle El Pilar y llegada al estadio. Agradecen a los jugadores el compromiso por estos colores, pero quieren seguir protestando «por un Extremadura mejor que nos merecemos».

Bajas

Además de la marcha de Saúl González, que se ha ido agradecido por el trato de la afición y de sus compañeros, el Extremadura tiene las bajas de Villacañas, Dani Pérez y Nico Hidalgo para este partido. También la duda de Sergio Gil. La gran novedad es la vuelta de Emmanuel tras dos meses de ausencia. También regresan los capitanes Kike Márquez y Fran Cruz.

El Calahorra es el rival de los azulgranas, un equipo que llega a Almendralejo en el mejor momento de la temporada tras encadenar dos triunfos y un empate en sus últimos tres encuentros. En la última jornada goleó 3-0 al Tudelano en su mejor partido del año. Eduardo Docampo, su entrenador, asegura que los resultados ayudan a la confianza del equipo.