Córdoba queda lejos. Así lo ve Julio Cobos, que ya ha pasado página de esa derrota, que aunque dolorosa por lo abultado (5-0), es asumible. No porque los andaluces sean líderes, sino por el nivel, muy por encima del resto, que están mostrando. Ha pasado página el Cacereño, que se centra solo en lo que viene. Y lo próximo tiene el denominador común del Príncipe Felipe, escenario de los tres siguientes compromisos del conjunto verde. Primero, este domingo, el Montijo (12.00 horas). Después, el próximo sábado, el Villanovense. Y a la semana siguiente, la eliminatoria de Copa del Rey ante la Ponferradina, aún sin día (será entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre) ni hora.

De momento, Cobos solo quiere pensar en el Montijo. «Luego Villanovense y, después, la Ponfe», decía este viernes en sala de prensa. «Es un buen equipo», apuntaba sobre el sexto clasificado de Segunda División, para añadir a continuación que «ni sé quiénes juegan ni quiénes no». No quiere despistes, aunque se congratula de volver a ver a un equipo de superior categoría en el Príncipe Felipe y con una sonrisa recuerda al último Segunda que pasó por el estadio de la carretera de Salamanca, el Alcorcón en diciembre de 2019.

Más de un mes sin ganar acumula el Cacereño, que ha vivido una semana «complicada, sobre todo al principio». Dolió la forma de perder en Córdoba, no lo oculta Cobos, pero también señala que prefiere una derrota por 5-0 que cinco por 1-0. «Hay que recuperarse anímicamente, no pasa nada, no nos podemos parar en lamentaciones».

Por eso se centra en seguir mejorando, tanto en la finalización, que le está costando a pesar que de el de Córdoba fue su primer partido sin marcar; como en defensa, en no encajar goles, una de sus asignaturas pendientes, ya que solo ha dejado su portería a cero en tres partido. Ahora tiene tres pruebas seguidas en casa, donde el técnico espera contar con todo el apoyo de la afición. «Sabemos que podemos contar con ellos. Si los jugadores están apoyados por la afición tendrán ese extra de oxígeno para conseguir las victorias. Si queremos un Cacereño que esté arriba, es muy importante que haya buena comunión con el público», apuntó Cobos, que volvió a agradecer el apoyo recibido en Córdoba».