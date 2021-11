Desde la pretemporada no perdía dos partidos seguidos el Cacereño Femenino, que ahora se obliga a reaccionar con sus armas, la humildad y el trabajo, para mantenerse en lo más alto de la clasificación del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Reciben las extremeñas este domingo al Femarguín canario (11.00 horas, campos Manuel Sánchez Delgado), un equipo que llega de enlazar por primera vez este curso dos triunfos seguidos.

Relacionadas El Cacereño Femenino choca con el Betis B

La derrota primero en Copa de la Reina ante el Juan Grande y después en liga ante el Betis B, han dejado tocado al Cacereño, que empieza a creer firmemente en luchar por las posiciones más altas de la clasificación, aunque necesita reaccionar ya. «Debemos volver a ser nosotras mismas, ser más humildes y trabajadoras. Si no tenemos esa base de trabajo va a ser difícil», señala Ernesto Sánchez, entrenador del equipo verde.

La semana de trabajo ha sido buena. El equipo ha sido capaz de trasladar la rabia de las derrotas al verde, aunque el preparador reconoce que de nada vale eso si no son capaces de plasmarlo este domingo durante el partido. Hay que evitar, dice, volver a cometer los mismos errores que le han penalizado en los últimos encuentros. Y más ante un equipo que llega en un dulce momento y que cuenta, explica Sánchez, «con jugadoras de muchísimo nivel, sobre todo de medio campo hacia delante. Ahí es un equipo que tiene muchísimas armas y futbolistas determinantes». Contrarrestar esa gran confianza con la que llega el conjunto canario es la primera misión del Cacereño. «Debemos tener una intensidad alta para que no se encuentren cómodas». La cabeza del grupo se aprieta y el CPC no puede dejar escapar puntos de su campo.