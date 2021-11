0 - Extremadura UD: Casto; Emmanuel (Musa, m.68), Fran Cruz, Lolo González, Varela, Elías, Sebas Gil (Toribio, m.59), Alex (Sebas Coris, m.46), Vargas, Kike Márquez, Rubén Mesa (Rubén Mesa, m.59). 2 - Calahorra: Iricbar; Titi (Ugarte, m.35), Barace (Marcén, m.56), Manu (Yurrebaso, m.80), Carlos (Soto, m.46), Cera, Álvarez, Zubiri, Trasi, Martínez-Laso (Madrazo, m.80), Zabaleta. Goles: 0-1 Barace, m.7; 0-2 Barace, m.55. Árbitro: Pérez Fernández (Castilla y León). Amarilla a los locales Kike Márquez, Alex Ligero, Sandaza. Estadio: Francisco de la Hera. Espectadores: 1.600

El Extremadura navega a la deriva. Por mucho que sus dirigentes se empeñen en seguir dentro del barco como si nada pasara, lo cierto es que por dentro estamos hablando de un equipo deshilachado, roto, moribundo. Un equipo que apenas pudo poner aprietos a un Calahorra ordenado y serio que le ganó 0-2, pero que pudo golearle en el Francisco de la Hera. En la grada, una afición avergonzada, que ya no sabe hacia dónde mirar buscando explicaciones. ¿Por qué juegan los jugadores y no lo hicieron en La Coruña? Y si juegan, ¿por qué lo hacen con un rendimiento tan escaso? Muchos se hacían estas preguntas al salir ayer del estadio, buscando consuelo a una situación que hace tiempo que se está cocinando, pero que nadie ha podido frenar porque en el club no entran soluciones. Y ni parece que vayan a entrar con este panorama.

Apenas dos disparos del Extremadura a portería en todo el partido. Uno en el último minuto de cabeza de Vargas al travesaño. Y poco más. Manuel sorprendió cambiando de portero y dando la alternativa a Pedro López, pese a que Casto estaba haciendo una buena primera parte del campeonato. ¿Cambio o castigo? También dio la titularidad a Alex Ligero, al que tuvo que quitar al descanso por haber pasado desapercibido en el primer tiempo.

El Calahorra olió sangre desde el inicio y, para postre, se encontró con un golazo impresionante a las primeras de cambio. Barace tomó la pelota en el vértice del área, amagó con el cuerpo y sacó un derechazo a la escuadra imparable para Pedro López. Y a la escuadra de verdad. Fue antológico el gol.

Se quedó tocado el Extremadura con el tanto y a punto estuvo de encajar otro de inmediato, pero el disparo de Trasi lo detuvo Pedro López en dos tiempos. Otra vez el portero emeritense salvó un mano a mano ante Carlos y, a la media hora, el árbitro anuló un gol que era legal al Calahorra por presunto fuera de juego que las imágenes descartaron.

En la segunda parte, el Extremadura trató de despertar, pero no había ni coordinación ni clarividencia en tres cuartos de campo. En el primer balón en profundidad del Calahorra, Barace definió a la perfección por debajo del guardameta azulgrana para sentenciar el partido. Seguidamente, Pedro López volvió a salvar al Extremadura deteniendo otro mano a mano ante un atacante riojano.

Manuel buscó soluciones con los cambios. Retiró a Rubén Mesa y Sergio Gil, quienes pasaron de puntillas por el partido. Dio entrada a Fran Sandaza, que sigue lejos de su mejor forma. Luego se lesionó Emmanuel, otra mala noticia para los azulgranas. Lo hizo justo en el día en el que regresaba, Manuel tuvo que sacar a Musa, con el que casi llegó a las manos hace dos semanas. Ver para creer.

El equipo terminó andando por el campo y viendo como el Calahorra le perdonaba el tercero en varias ocasiones. Fue una imagen lastimosa de un equipo a la deriva. La afición y Almendralejo no se merecen este bochorno continuo.