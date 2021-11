No es fácil mantenerse al pie del cañón mucho tiempo, pero Lolo Pavón sabe de qué va esto del fútbol. El veterano central del Deportivo Don Benito, que conoce lo que es ser jugador de fútbol profesional, afronta esta temporada en el conjunto dombenitense como un reto personal y con un claro objetivo: seguir siendo importante. Eso sí, no a cualquier precio. A estas alturas ya ha vivido todo tipo de situaciones, pero mantiene intacta la ilusión por seguir compitiendo al máximo. «Mental y físicamente hay estar a un nivel alto, y para eso hay que cuidar mucho la dieta y el descanso», reconoce.

Todo eso para evitar en medida de lo posible las lesiones y tener la mayor continuidad posible. «No hay una varita mágica», dice al respecto. Sin embargo, el jugador granadino se perdió el último partido por una inoportuna lesión de la que espera estar recuperado para el próximo sábado.

Pavón llegó al cuadro deportivista el verano pasado y desde el primer momento se convirtió en un fijo para Juan Carlos Gómez. «Me encuentro con ganas y con la mentalidad de ser ambicioso para jugar todos los partidos», subraya, aunque también señala que se centra en «disfrutar dentro del campo para ayudar en lo colectivo».

Como anillo al dedo

Y es que el estilo de juego que le gusta al técnico cordobés casa a la perfección con el de Pavón. Quizás por eso es un fijo en las alineaciones. El ex de Numancia o Lugo ha estado a las órdenes de entrenadores como Juan Carlos Unzué o Quique Setién, para los que sacar el balón jugado desde atrás siempre fue una máxima. «A mí, personalmente, ese estilo es el que más me gusta, aunque he tenido entrenadores de todas las maneras y me he tenido que adaptar», confiesa. Con el Don Benito se le nota cómodo, en su salsa. A los rojiblancos les gusta llevar la iniciativa del juego en todos los partidos, algo que se ha visto a lo largo de lo que va de temporada.

Todo ello en un arranque de liga en el que el Don Benito ha vivido de todo. Desde dudas en su juego hasta una goleada pletórica hace dos semanas en casa ante el Vélez. Sin embargo, después de una racha de siete partidos consecutivos sin perder, el Don Benito cayó el pasado fin de semana ante el Xerez Deportivo. Un resultado que no descentra lo más mínimo a la parroquia rojiblanca. «Vamos a seguir con la misma idea de juego y la ambición de salir a ganar cada partido», dice Pavón sobre el próximo rival de los suyos, el Cádiz B.

Se trata de partido para el que está por ver si el central está disponible, ya que se tuvo que retirar lesionado hace dos semanas en el encuentro que su equipo ganó 4-1 en casa al Vélez por unos problemas musculares, los mismos que le impidieron entrar en la convocatoria del pasado fin de semana. «Estoy mejor», asegura Pavón, aunque habrá que esperar hasta última hora para saber si puede entrar o no en los planes del técnico para recibir al filial amarillo.