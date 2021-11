Salir, jugar e intentar competir. No hay más para un Extremadura UD que sigue desangrándose ante la falta de soluciones económicas en el apartado institucional cuyas consecuencias ya son inevitables en el apartado deportivo. Nadie lo quiere decir en voz alta (quizá no quieran ruidos), pero es una evidencia que la moral de todos los jugadores está por los suelos para ir a jugar a Vigo este domingo ante el Celta B (12.00 horas). Motivos hay cientos, pero el de más peso es la desazón que ya existe dentro del vestuario, conscientes de que la situación es casi irreversible y que, salvo sorpresa, el Extremadura está enfilado hacia el peor de los desenlaces.

Pero mientras hay vida, queda esperanza pueden pensar algunos. La jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz aún no ha dictado resolución sobre el convenio provisional de pago a acreedores. Está dando mucha vida en forma de tiempo para que el club traiga dinero, pero de momento la pasta no llega. ¿Será la próxima semana la última? Nadie lo sabe. Lo único por delante es el partido ante el Celta B. Y ahí se quiere centrar Manuel Mosquera y los suyos, conscientes de que lo difícil este domingo no es solo el rival, sino poder tener metido en el partido a sus propios jugadores.

Y a todo ello se suman las bajas. Emmanuel, Dani Pérez, Villacañas, Fran Sandaza y Nico Hidalgo están lesionados. Tampoco viaja Casto Espinosa, cuya causa se desconoce. Manuel Mosquera no dijo nada del portero azulgrana en la rueda de prensa previa al partido. Casto siempre ha defendido la integridad de los suyos ante la situación de impagos. Sorprendió verle de suplente el pasado fin de semana sin motivo aparente en lo deportivo, ya que estaba siendo de los mejores en el inicio de temporada. No obstante, también arrastra unos problemas de rodilla que podrían haberle dejado fuera de combate en estos últimos encuentros.

Jugará Pedro López de nuevo de titular bajo palos y se espera que Gato tome la alternativa en el lateral derecho ante la marcha de Saúl y la lesión de Emmanuel. Arriba se queda solo Rubén Mesa como delantero de referencia y con Musa como posible recambio.

El Celta B es un filial peligroso, pero tampoco está atravesando una buena dinámica y lleva sólo un triunfo en los últimos seis partidos. Además, viene de perder 5-0 en campo del Racing de Ferrol.