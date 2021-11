75 - Sinergia Soluciones Real Canoe: Claudia Gómez (-), Lucía Rodríguez (12), Macarena Roldán (11), Cristina Mato (5), Dovile Miliauskaite (12) -cinco inicial- Patricia Soler (4), Mariana González (4), Laura Marcos (4), Rocío Torcal (5), Irene Baeza (-), Laura Prats (7). 61 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Patricia Vicente (5), Yaiza Lázaro (8), Alexandra Mollenhauer (6), Conchi Satorre (8) -cinco inicial- Sara Vujacic (3), Sira Hisado (10), Sara Zaragoza (8), Pilar Cambero (13). Marcador por cuartos: 20-14, 33-31 (descanso), 58-46 y 75-61 (final). Árbitros: Murillo Khon y Álvarez Rodríguez. Sin eliminadas. Incidencias: Undécima jornada de la Liga Femenina Challenge. Pabellón Pez Volador.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no fue capaz de sumar en su salida a tierras madrileñas y cayó derrotado ante un rival directo en la tabla como el Sinergia Soluciones Real Canoe (75-61). Las locales imprimieron siempre un ritmo de juego muy exigente y aunque la igualdad se mantuvo hasta mediado el tercer cuarto, al final las extremeñas acusarían su falta de banquillo.

Un triple de Pilar Cambero abrió las hostilidades en un comienzo de partido muy reñido y con buena defensa de las extremeñas. Sin embargo a las visitantes les costaba mucho atacar y sin ideas claras y muchos problemas tanto en la pintura como en el perímetro, iría cediendo poco a poco ante un Canoe que sin estar tampoco demasiado acertado en el tiro ni ser superior en el poste. Baste decir que fueron casi siete minutos con sólo un enceste más del Al-Qázeres Extremadura, que así y todo no salió demasiado mal parado (15-5, min. 7). Hasta que Mollenhauer frenó la sequía con otro triple que daba paso a un final jugado desde la línea de tres con canastas de Lucía Rodríguez y la visitante Sira Hisado. Al final 20-14.

Una activa Hisado recortó las diferencias todavía más en el inicio de un segundo cuarto donde las visitantes brillaron en defensa anulando a un oponente ahora con muchas dudas, hasta conseguir la igualada (22-22, min. 13).

A partir de ese momento el choque se cerró de nuevo y se hizo más táctico y conservador, con mucho contacto y pocos espacios, pero Al-Qázeres seguía defendiendo con mucho orden, las primeras rotaciones aportaron en ese sentido, y superado el ecuador del cuarto se consumó la remontada (24-28). Producto de la tensión, el cansancio y la falta de rotación extremeña, no tardó en producirse una nueva igualada de un conjunto madrileño que acabaría mejor la primera parte, pues una vez un triple de Cambero sería el único bagaje ofensivo de las foráneas en los últimos cuatro minutos. Al descanso 33-31.

SEGUNDA PARTE / Recuperadas las fuerzas el primer tramo del tercer cuarto se jugaría a un ritmo todavía más alto con las locales tratando en todo momento de imprimir más velocidad al juego so pena de cometer incluso errores por la precipitación. El Al-Qázeres aguantó el tipo y el ritmo exigente de su oponente, pero en esta ocasión más que a través de una buena defensa lo haría a base de puntos, entrando valiente en el golpe y el contragolpe (46-42, min. 26).

La tensión cada vez era más alta y al final el partido se rompería a favor de las visitantes, con un parcial de 8-0 que colocaba una barrera psicológica de puntos que permaneció con el bocinazo final (58-46).

Las madrileñas con +12 en el acto decisivo salieron mordiendo en defensa y pasando medio campo lo más rápido posible, aunque después jugarán largo ganado segundos al reloj. El ritmo no menguó y el Al-Qázeres se iría desfondando sin remedio. Eso sí, no sin antes dejárselo todo y por un instante llenar de dudas a todos en el Pez Volador (64-61, min. 36). Pero las locales no se dejaron sorprender y las extremeñas terminarían el partido muy desordenadas.