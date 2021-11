El Moralo no aprovechó el tropiezo del líder, Diocesano, aunque le recortó un punto con su empate en Don Álvaro. El Calamonte hurga en la herida del Llerenense y se mete tras el Jerez, que gana todo en casa, en la parte alta de la clasificación, a la que se asoma el Arroyo. Azuaga y Miajadas siguen su mejoría y el Plasencia rompe su racha negativa en el último suspiro.

Don Álvaro 0 - Moralo 0

Aunque el Moralo recortó un punto al líder, Diocesano, el empate no enmascara el enésimo tropiezo del máximo favorito al inicio del campeonato. Con ligero dominio visitante comenzó el encuentro del estreno de José Antonio Ruiz en el banquillo verde. Pero el Don Álvaro fue ganando terreno con el paso de los minutos.

En la segunda parte el partido se volvió de ida y vuelta con el Moralo atacando y el Don Álvaro llevando incluso más peligro a la contra.

Los locales se hacían con el dominio, más aún cuando el Moralo se quedaba con un hombre menos por la expulsión de Christian Beltrán, pero ninguno de los dos equipos consiguió ver puerta.

Calamonte 2 - Llerenense 1

El Calamonte se instala en puestos de playoff de ascenso a costa de una nueva decepción del Llerenense, favorito a comienzos de temporada y que no para de desinflarse y acumula ya siete jornadas sin ganar.

Y eso que empezaron bien el partido los de la Campiña Sur con más posesión y ocasiones. En una de ellas, un balón peinado en el primer palo lo aprovechó Jesús Toy, que entraba desde atrás, para adelantar al Llerenense. Y ahí se acabó el conjunto visitante. El Calamonte se hizo con el dominio y le dio la vuelta al marcador, en dos minutos, en el tramo final del primer tiempo. El empate lo hizo Juanan al aprovechar un gran pase de Bermúdez. Quique Roldán culminó la remontada cuando, casi sin ángulo, envió un balón que se alojó en la escuadra más lejana.

Plasencia 1 - Olivenza 0

El Plasencia consiguió un triunfo épico en la última jugada del encuentro, en lo que fue el primer gol placentino en cuatro partidos, y que sirve para detener la sangría de ocho jornadas sin victorias de la UPP.

El Olivenza fue mejor a lo largo de todo el partido, tuvo más ocasiones y dominó el juego. El Plasencia estuvo desaparecido buena parte del encuentro, con el mérito de llegar con vida a los instantes finales, gracias, en parte, a la buena actuación de su portero Vichy.

A falta de diez minutos para el final, Chencho vio tarjeta roja por derribo dentro del área local sobre Juanito Monroy. El pichichi, Borja Romero, lanzó la pena máxima al palo.

No aprovechó el Olivenza la superioridad numérica y en la última jugada del partido, y tras un córner, Antonio centraba un balón que cabeceó a la red Ángel Luis.

Azuaga 2 - Villafranca 0

El Azuaga continúa su mejoría clasificatoria, y de juego, con una victoria sobre el Villafranca que supone la tercera derrota consecutiva para los de Tierra de Barros.

Se adelantaron pronto los locales con un gol de Pablo Mogollón. El partido pasó por varias fases con dominio visitante en la primera parte en la que gozó de oportunidades para hacer el empate.

Con el partido más igualado, el Azuaga retomó el dominio tras el descanso y también tuvo ocasiones para hacer el segundo, que acabó llegando en una indecisión entre los defensas visitantes y su portero, Moi, que se quedó a media salida mientras que Víctor Díaz estuvo más listo para adelantarse a todos y cabecear a la red.

Arroyo 2 - Extremadura B 0

Tras un igualado inicio, el Arroyo tomó el mando y logró marcar en un córner sacado por Víctor y que Angelito cabeceó en el primer palo superando por alto al portero, Pinto.

Enrique y Aarón pudieron ampliar el marcador para los arroyanos, y entre medias, el Extremadura B se sacudió algo el dominio y puso en apuros a Miguel López en un balón dividido que ganó Misfut y que Lado no llegó a rematar.

Sorprendía el Arroyo en la primera jugada de la segunda parte cuando Angelito apareció en el segundo palo para rematar a gol un centro lateral. No llegó la reacción del Extremadura B, que acabó con un jugador menos por la expulsión de Piru, y fueron Angelito, en actuación estelar, Aarón y Rubén Vizcaino los que estuvieron cerca de marcar el tercero para el Arroyo.

Jerez 1 - Badajoz B 0

Una vez más se repitió el guion de toda la temporada en Jerez. Los locales controlaron el partido y aprovecharon una de las escasas ocasiones para llevarse la sexta victoria casera en otros tantos encuentros.

Un balón que no acertó a rematar Said bajo los palos visitantes fue la única ocasión clara en una primera parte donde primó el fútbol control del Jerez que no permitió que el filial pisara el área local, pero tampoco generó demasiado peligro.

Algo más abierto fue el juego en la segunda parte con más llegadas de los dos equipos. Juanfri fue el autor del único gol del partido que logró con un disparo desde la frontal.

Aceuchal 0 - Miajadas 4

Primera victoria a domicilio del Miajadas, con un hat-trick de Mati. Sigue su mejoría clasificatoria a costa del colista Aceuchal.

Desde el inicio se le puso cuesta arriba el partido a los piporros con la expulsión de Iván Marín por una entrada sobre Rubén Pezón. El Miajadas aprovechó su superioridad para adelantarse con gol de Mati a pase de Fale. El Aceuchal reaccionó y tuvo alguna ocasión para lograr el empate, pero volvió a ser Mati el que acertara con el gol y puso distancia en el marcador con un disparo desde la frontal del área que se coló por la escuadra.

En la segunda parte se equilibraban las fuerzas con la expulsión del visitante Eloy por agresión a Juanma Hormigo, pero, acto seguido cerraba las dudas el Miajadas con los goles de Chiscano y de Mati por tercera vez.