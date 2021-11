Definitivamente, no es el año para el Extremadura UD. A la de por sí delicada situación que atraviesa el club por sus problemas económicos se le está sumando la mala fortuna del equipo sobre el verde, donde otra vez más dejó escapar puntos en los últimos minutos de partido. En Barreiro, el Extremadura acariciaba la victoria ante el Celta B cuando un disparo de Holsgrove en el último minuto, desviado de manera fatídica por el pie de Fran Cruz, terminó despistando a Pedro López y alojándose en el interior de la portería azulgrana para poner el 1-1 definitivo. Un mazazo que evitó lo que podría haber sido un gran triunfo del Extremadura, que aguantó estoicamente la tormenta celeste de ocasiones justo a hasta ese último minuto.

El punto tiene una mezcla de honradez y de amargura en los azulgranas. Desde luego, la actitud sobre el campo mejoró mucho con respecto al último partido de casa ante el Calahorra. El Extremadura trabajó, bregó, supo estar siempre bien colocado y desquició por momentos a un Celta B sin acierto. También hay que admitir que los celestes desperdiciaron antes del empate ocasiones muy claras para empatar, pero no por ello no deja de doler ese último gol. De ahí lo amargo de un empate que, si se hubiera propuesto antes de empezar, cualquier jugador del Extremadura hubiera firmado.

Cambió de dibujo y táctica Manuel Mosquera. Dijo en sala de prensa el gallego que el equipo necesitaba cambios para ganar confianza y empezar a crecer en los partidos. Dispuso de un once con tres centrales (Morcillo, Lolo y Fran Cruz) que supieron hacer muy bien cortocircuito a los intentos del Celta B por dentro. Vargas fue improvisado carrilero derecho. Sufrió mucho. Arriba jugó Kike Márquez de falso nueve todo el partido. Hizo lo que pudo, pero sorprendió ver cómo Manuel no dio recambio arriba. Musa y Rubén Mesa calentaron, pero no saltaron al terreno de juego.

Comenzó mejor el Celta B el partido y avisó Losada con un chut desde larga distancia que despejó de manera acertada Pedro López. El portero azulgrana estuvo seguro bajo palos.

El Extremadura acertó a la primera. En un córner botado por Varela desde el perfil izquierdo, Elías Pérez se adelantó a la marca y conectó un portentoso remate de cabeza que se coló a la altura del larguero de la portería celeste. Un golazo tremendo que abría esperanzas de partido para los de Manuel Mosquera.

A partir del gol, el Extremadura entregó las llaves del juego y la posesión al Celta y se dedicó a cerrar cualquier orificio de pase o disparo buscando alguna contra que reventara el partido.

Fue en la segunda parte cuando el Celta B se fue directamente arriba. El primero en intentarlo fue Alfon, con un disparo lejano que se marchó arriba por poco. Luego desperdició Miguel una gran ocasión. Javi Gómez, que volvió loco a Vargas por la izquierda, puso un balón claro que Miguel no remató entre palos.

Pasado el cuarto de hora, volvió a perdonar el Celta B en las botas de Holsgrove, cuyo disparo franco en la frontal se marchó de nuevo alto.

Onésimo Sánchez buscó darle otro aire al partido con numerosos cambios. Los cinco agotó el Celta B para darle soluciones al partido. En cambio, el Extremadura sólo hizo un cambio de los cinco posibles. Fue la entrada de Sebas Coris en el epílogo del partido por Pastrana.

Acoso celeste

El último cuarto de hora de partido fue un tiroteo celeste sobre la portería del Extremadura. Los de Manuel decidieron aguantar el juego y no malgastar fuerzas arriba. Lautaro perdonó para el Celta tras un buen control con el pecho, pero un mal disparo alto. Muy clara la tuvo Pampín a cinco minutos del final al no conectar un centro que era un caramelo de Alfon desde la derecha.

Y al final, el Celta B encontró su premio en la última jugada. Fue un ataque largo con varios centros que cerró Holsgrove con un chut que Fran Cruz desvió y tomó portería para dentro. Un gol que rompía en pedazos la esperanza de un triunfo balsámico del Extremadura, que sigue sin ganas este año fuera de Almendralejo en esta competición.

FICHA

Celta B: Gaizca Campos; Alex Martín, Javi Castro, Pampín, Holsgrove, Losada (Alfon, m.22), Javi Gómez (Beitia, m.79), Medrano (Carrique, m.60), Cedric (Lauti, m.60), Alex Carbonell, Miguel (Fran López, m.60).

Extremadura: Pedro López; Vargas, Morcillo, Fran Cruz, Lolo González, Varela, Elías, Toribio, Pastrana (Sebas Coris, m.83); Sergio Gil, Kike Márquez.

Goles: 0-1Elías, m.15; 1-1 Holsgrove, m.92.

Árbitro: Fernández Buergo (asturiano). Amonestó al local Alex Martín.

Incidencias: Barreiro. 500 espectadores.