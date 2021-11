2-Trujillo: Jordi Pérez, David Diaz, Manu Beato, Dani Aparicio, David Pérez, Juanqui, Manzano, Chori (Alberto Beato, min. 89), Antoñito (Midana, min. 80), Carlino (Vaquero, min. 80) y Joselu. 0-Diocesano: Miguel, Manu, Armenta, Fran Castro, Varona (Masa, min. 84), Monte (Palmero, min. 61), Javi González (Pablo Margallo, min. 84), Dani Rueda, Germán (Adriá, min. 61), Luismi y Villarreal (Muriana, min. 61). Goles: 1-0: min. 32, Juanqui; 2-0: min. 53, Joselu. Árbitro: Luis Miguel Fuentes Pérez. Amonestó con tarjeta amarilla al local Manu Beato. Incidencias: Estadio Julián García de Guadiana. 300 espectadores. Partido de la duodécima jornada del grupo XIV de Tercera. Realizó el saque de honor el exportero trujillano Jorge Cáceres.

En nueve victorias consecutivas se quedó la racha del líder indiscutible de Tercera RFEF, el Diocesano, que cayó doblegado en el Julián García de Guadiana ante el Trujillo por 2-0. Con su victoria, y tras un inicio de competición dubitativo, el conjunto trujillano se consolida en la pelea por los puestos de honor, gracias a su particular periplo de ocho partidos sin conocer la derrota, aunque aún a 9 puntos de distancia del Dioce, al que este borrón no se le puede tener en cuenta en el magnífico relato escrito hasta esta jornada.

Los de Maxi Ovejero hicieron todo lo que tenían que hacer para vencer al conjunto colegial, que tampoco tuvo su mejor día. Los locales impidieron la circulación del balón y el juego combinativo de los de Adolfo Senso y dominaron un partido que tuvieron en todo momento bajo control.

Con alternativas en el juego pero sin llegadas claras transcurrió el inicio del encuentro. El peligro surgía en la estrategia, con un Chori Pérez magistral en la puesta en escena del balón parado, como en la primera que puso desde casi el centro del campo en la cabeza de Juanqui al que se le fue el remate rozando el larguero. Dani Rueda hizo lo propio en el Diocesano, para el remate, este más forzado, de Fran Castro que se marchó fuera.

Pasada la media hora, tras botar un córner Chori, Juanqui recogió el rechace y, desde fuera del área, empaló raso, junto a la cepa del poste, haciendo imposible la estirada de Miguel.

El gol le dio seguridad en el trabajo a los locales, que ganaban los duelos y los balones divididos en el centro del campo y que acababan llevando peligro. Joselu pudo ampliar el marcador en dos ocasiones, la segunda en una genialidad, tras falta botada otra vez por Chori, y en la que el mejor delantero de la Tercera extremeña se inventó un remate de tacón que obligó a Miguel a tirar de reflejos.

Tras el descanso, el Diocesano dio un paso hacia delante, y llegó con cierto peligro también a balón parado. Tuvo la ocasión más clara en un córner lanzado por Javi González, que, tras botar en el área se cerró y el poste impidió que se convirtiera en gol de esos que se denominan olímpicos.

Pero, cuando mejor estaban los cacereños, Javi González perdió el balón ante la presión de Antoñito, éste envió a la espalda de la defensa donde apareció Joselu que ganó la pugna y batió al portero colegial de impecable disparo por alto.

El marcador no se vio comprometido en ningún momento, ya que los celestes se encargaron de que el Diocesano no generara expectativas de meterse en el partido, rompiendo el ritmo cuando fue necesario, con una espléndida colocación defensiva, que explica que no hayan vuelto a recibir un gol en casa desde la jornada inaugural, y enjuagando cualquier atisbo de amenaza que incluso fue mayor de que llegara un tercer tanto local.