Una de las grandes dominadoras del powerlifting a nivel nacional es extremeña. Esther Gutiérrez Gutiérrez (Coria, 4-6-1996) es capaz, con su menuda figura, de levantar 155 kilos en la modalidad de peso muerto, 147,5 en sentadilla y 72,5 en press de banca. Lo hace en un deporte con similitudes pero también diferencias respecto a la halterofilia y que todavía no está reconocido como tal en la comunidad extremeña, aunque sí en otras como Andalucía y Cataluña.

Gutiérrez, que compite en la categoría de -57 kilos, ha sido ya tres veces campeona nacional y recientemente cosechó cuatro medallas en la Copa de España: dos de oro y dos plata.

Lo curioso es que lleva poco tiempo en ello: apenas cuatro años. «Antes hice voleibol, atletismo, karate... pero no aguantaba nada. Ni se me daban bien ni me gustaban. El powerlifting me encontró a mí. Un chico que iba conmigo a clase, César Estévez, me animó a ir con él al gimnasio y aprender. Es el deporte perfecto para mis cualidades y desde que empecé no he parado», cuenta.

Según sostiene, para se necesita «mucha cabezonería, mucha constancia y decirte a ti misma que puedes levantar 10 kilos más. Lo que te engancha es que eres tú contra ti misma y los resultados son muy cuantitativos. Desde mi primera competición estoy ganando, aunque me da un poco de vergüenza decirlo».

No es halterofilia, una diferencia que los practicantes de powerlifting se esfuerzan en explicar: el modo de levantar los pesos es diferente y es más importante la biomecánica, la técnica y las piernas que tener una gran masa muscular en los brazos. Ella entrena cuatro días a la semana, unas tres o cuatro horas cada sesión: tres en el garaje de su casa de Coria y una más en el Altafit Gym Club, de Cáceres. «Allí nos juntamos los raros del powerlifting», suelta entre carcajadas.

«En Extremadura hasta hace poco éramos dos personas, este chico con el que empecé y yo. Ahora somos varios grupos: en Cáceres hay cuatro o cinco y otras tantas en Badajoz. Estamos en el proceso de crear un club extremeño porque me haría mucha ilusión. Compito por uno de Málaga, pero allá por donde voy llevo a Extremadura por bandera», dice la deportista. A nivel nacional son unas 200 chicas las que lo practican, alrededor de una docena en su categoría.

No estar considerado deporte en la región la excluye de toda ayuda de índole oficial. El parapowerlifting, lo que practica la paralímpica verata Loida Zabala, sí está reconocido.

¿Hasta dónde cree que puede llegar con la ayuda de su entrenador, Francisco Ríos? Costeándosela ella, fue a los Europeos junior de 2018 y 2019, ambos en Lituania: «en el primero estuve fatal, entre los nervios y demás, y quedé penúltima. En el segundo se me metió en la cabeza que tenía que mejorar y acabé sexta de catorce participantes». Y tiene la mirada en la cita continental absoluta de 2022. «Voy a intentar superarme a mí misma. Lo que hagan las demás me da igual, aunque estoy lejos de la mejores todavía. Es otra liga», afirma.

Paralelamente a todo este desafío, trabaja en Coria como asesora comercial en la empresa Cambio Energético.