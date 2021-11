Ruptura total entre las peñas del Extremadura UD y el presidente del club, Manuel Franganillo, después de que la Federación de Peñas del club haya emitido un comunicado denunciando falsas acusaciones e insultos del presidente Franganillo al que ahora es presidente en funciones de la Federación de Peñas, Juan Carlos García. En dicho comunicado, la Federación anuncia que se desliga oficialmente como federación del club, aunque seguirá apoyando al equipo de manera independiente.

Este comunicado se produce después de una nueva salida de tono del presidente Franganillo que llamó al presidente de las peñas para quejarse de la actitud de las peñas, llegándole a insultar. «No podemos permitir ni tolerar que el señor presidente se dedique a llamar a nuestro presidente en funciones para proferirle insultos, causándole molestias y presiones de manera continuada», rezaba el comunicado. El mismo escrito asevera que «estas actitudes se han venido repitiendo con el tiempo» y desde la Federación de Peñas no toleran que se les haga ver que han viajado a gastos pagos a los desplazamientos: «tenemos que decirle al presidente Manuel Franganillo Laguía que esta Federación siempre se ha gestionado y autofinanciado sus viajes gracias a las cuotas que pagan sus peñistas. Nunca le hemos pedido dinero al club, tal y como el presidente Manuel Franganillo deja entrever en los mensajes enviados a nuestra directiva», aseguran los peñistas.

En una entrevista concedida a Cope Almendralejo, el presidente de las peñas Juan Carlos ha ido más allá indicando que «Franganillo me dijo que somos una mala afición y que no apoyamos al club ahora que lo necesita». También dijo que «se fue calentando con descalificaciones y le colgué el teléfono porque eso no se lo permito. Luego me envió mensajes que no voy a hacer públicos».

El presidente de las peñas no duda en señalar que el presidente Franganillo siempre les ha visto como un «enemigo» y le ha dejado caer que «si se funda otro club, dice que van a llamarlo a él».

La Copa

Este divorcio entre el presidente del club y las peñas es otro capítulo más a la bochornosa imagen que el Extremadura está ofreciendo en las últimas semanas. Se salva esta vez el equipo, que compitió bien en Vigo y se le escapó por segundos la victoria.

Los de Manuel se centran ahora en la Copa del Rey. Reciben este miércoles al Zamora, que también está en descenso en liga como los azulgranas. La principal novedad será ver el regreso prematuro del almendralejense Carlos Cordero, que inició el año como fichaje del Extremadura, pero que optó por marcharse al ver el oscuro panorama que se le pasaba por delante.