Vuelve al Príncipe Felipe esa competición donde la diferencia entre grandes y pequeños se acorta. Donde dar la sorpresa no es nada descabellado. Donde el Cacereño busca una nueva noche de gloria. Como la que vivió el 16 de diciembre de 2019, cuando eliminó al Alcorcón. O la que estuvo cerca de reeditar unas semanas después, el 12 de enero de 2020, ante el Eibar. Ahora, los verdes reciben este miércoles a la Ponferradina (20.30 horas), un club que vive su novena temporada en el fútbol profesional (no de forma consecutiva) y que llega a Cáceres metida en puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Lo principal es la liga. Tanto para el CPC como para la Ponfe. Pero los dos técnicos, Julio Cobos y Jon Pérez Bolo, han dejado muy claro que el objetivo es pasar. Eso sí, el equipo de superior categoría dará minutos a los menos habituales. En el Cacereño, que sigue sin repetir once después de trece jornadas, eso es lo habitual.

Carlos Andújar es la única baja de Cobos, que por lo demás convocará al resto, ya que todos podrán sentarse en el banquillo. «Estos partidos no hay que trabajarlos demasiado porque los jugadores están muy motivados y como entrenador tienes asegurado que van a dar el doscientos por cien».

No se arrugará el Cacereño, que rápidamente ha dejado atrás el varapalo del pasado sábado ante el Villanovense (es lo que tiene jugar dos partidos de forma tan seguida). Saldrá a tener el balón, como anuncia Cobos. Es su seña de identidad, su forma de jugar. Cuando no lo tiene sufre. Los vivió hace escasos días. «Les vamos a apretar, otra cosa es que seamos capaces o no». Pero, si no lo tiene, tratará de aplicar lo aprendido de la última derrota, no caer en los mismos errores. Tener capacidad de reacción.

El rival lo tiene bien estudiado Cobos, aunque sabe que habrá variaciones respecto a lo que habitualmente hace en liga. Su entrenador, Bolo, ha reconocido que dará minutos a los menos habituales («van a tener una buena oportunidad para demostrar que nos pueden ayudar»). Lo que sí se espera el técnico verde es un «equipo intenso, que aprieta bien», y cree que será un «partido bonito». «Creo que es un rival que puede atraer al aficionado».

Con la Ponferradina vuelven al Príncipe Felipe dos jugadores que ya pisaron su césped, Paris Adot con el Alcorcón y Sergi Enrich con el Eibar. Ambos tienen muchas papeletas para empezar desde el banquillo. La Ponfe ha viajado desde Madrid, donde se ha quedado los últimos días después de superar el sábado 0-1 al Ibiza.

Bolo, como Cobos, también habla de ilusión. Y de igualar la intensidad del rival para no tropezar en una piedra que ya les derribó la temporada pasada, cuando perdieron en primera ronda ante el Portugalete, un equipo también dos categorías por debajo.