Volver a resetear. Es el día de la marmota para el Extremadura, que vuelve a jugar esta noche en el estadio Francisco de la Hera ante el Zamora (20.30 horas) con la necesidad de sacar fuerzas de un cúmulo de adversidades. Manuel Mosquera, antes del partido, fue muy gráfico: «somos como los girasoles. Miramos al sol para sacar energías y cuando el sol se pone, nos miramos unos a otros para sacar energías y seguir». Y así va el Extremadura, partido a partido. Minuto a minuto.

En lo extradeportivo, no hay noticias, es decir, el dinero ni ha llegado ni se le espera. Nadie sabe hasta cuando la jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz le va a dejar con vida, pero si no hay soluciones inmediatas, el castigo de la liquidación podría derrumbar al club en breve.

Y mientras, fútbol de Copa del Rey. Quiere el Extremadura una alegría para su afición en esta primera ronda de un torneo que le gusta mucho a su entrenador. «La Copa me encanta. Es una competición en la que me encantaría ir pasando eliminatorias. Me encantó como jugador y me encanta como entrenador». Manuel trata de centrarse sólo en lo deportivo y evita aquellas preguntas que van más allá del rectángulo de juego.

Para el partido de esta noche, el técnico gallego recupera a Villacañas, pero sigue teniendo las bajas de Emmanuel, Dani Pérez, Fran Sandaza y Nico Hidalgo. «Tenemos asumido que no estamos para hacer dos onces, pero sí para hacer un equipo competitivo».

No podrá hacer excesivos cambios Manuel para este partido, aunque quizá la incógnita es saber si seguirá usando la defensa de cinco que probó en Vigo o decidí apostar por su esquema natural del 4-4-1-1.

Otra de las incógnitas que tiene el partido es saber cómo será la respuesta de la afición de Almendralejo al partido. El lío generado entre el presidente y la Federación de Peñas en los últimos días ha minado la moral de muchos aficionados, que están cansados de un club en el que sólo emanan líos. Otros, en cambio, se abstraen y piensan que hay que apoyar al equipo hasta el final, suceda lo que suceda. Esa división ya no sólo está dentro del club o en el vestuario, sino también en la grada. Es el fiel reflejo de un equipo ahogado por la falta de soluciones, de perspectivas, de horizontes reales.

El rival

El Zamora, que también visitará el sábado al Extremadura en partido de liga, no está para tirar cohetes. Al menos en la clasificación, justo por detrás de los azulgranas. El equipo que dirige Yago Iglesias lleva cinco partidos sin ganar y está teniendo muchos problemas en defensa. En el equipo está Carlos Cordero, un jugador que inició el año en el Extremadura, pero que decidió marcharse antes de que el barco se hundiera.

El Zamora, que jugó fase de ascenso a Segunda la pasada campaña, sólo ha marcado seis goles en 14 partidos, unos números que le están claramente penalizando.

Extremadura:Pedro López, Gato, Lolo González, Fran Cruz, Varela, Elías, Dani Toribio, Vargas, Pastrana, Kike Márquez, Rubén Mesa.

Zamora:Villanueva; Parra, Cordero, Garay, Gorri, Sebastián, Carlos Ramos, Juanan,Javi Navas, Losada, Baselga.

Árbitro:Palencia Caballero (País Vasco)

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: 20.30.