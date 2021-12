La carrera de un futbolista da muchas vueltas. No solo por tener que ir de un equipo a otro, sino muchas veces por tener que aceptar un nuevo rol dentro de una plantilla. Ese es el caso de Lolo Garrido. El jugador jerezano del Villanovense, de 29 años, está acostumbrado a ser uno de los buques insignia de cada club por el que pasa. Al menos, así fue en el San Fernando, en el Melilla o en el Ebro, entre otros. Este año, en el conjunto serón, Lolo Garrido llegó como una de las grandes apuestas de Pepe Cuevas para su proyecto con Juanma Pavón al frente del banquillo.

Cierto es que al ex del Xerez Club Deportivo le está costando hacerse con un hueco de indiscutible. Claro, tampoco lo está teniendo fácil. «El equipo está muy bien y es difícil entrar. Pajuelo está a un nivel increíble y ojalá pueda estar así en cada partido, porque eso me hará mejor jugador», señala. Y es que Garrido entiende su nueva situación. «Todos los que están participando en el medio lo están haciendo bien. El míster habló conmigo y me dijo que está contento por cómo estoy trabajando», añade.

Lejos de poner excusas prefiere centrarse en lo que puede hacer para revertir su posición. «Es la primera vez que me veo en esta situación, pero lo llevo bien y estoy feliz. Tampoco pongo malas caras y me centro en trabajar. Sé que cuando vuelva a tener la oportunidad lo van a tener complicado para quitarme», arguye. Quizás el decisivo gol del pasado sábado en la victoria ante el Cacereño en el Príncipe Felipe ayude a que Juanma Pavón apueste por él de inicio ante el Montijo este sábado (17.00 horas). Un gol que precisamente celebró junto al técnico del Villanovense. «En cuanto vi que el balón entró en la portería corrí a celebrarlo con él».

Final de año

En lo colectivo, Lolo Garrido cree que llegan en un gran momento de confianza al tramo final de la primera vuelta antes del parón tras ganar a Córdoba y Cacereño, respectivamente. «Ahora nos lo creemos más», confiesa. Por ello espera que en el próximo partido puedan sumar una nueva victoria ante el Montijo que les dé un impulso «muy importante» en la clasificación. Eso permitiría al Villanovense encontrar esa regularidad de resultados de la que ha adolecido hasta ahora, algo que «no es fácil», según el jerezano, para quien la liga «está muy competida», más incluso que otros años. Mientras, a la espera del derbi ante el club montijano, el centrocampista Lolo Garrido sigue llamando a la puerta de la titularidad.