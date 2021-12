La Copa del Rey, que tantas ilusiones levantaba a principios de semana en los equipos extremeños, ha terminado por la vía rápida para todos, aunque dejando sensaciones muy distintas en unos y otros. Los dos clubs de Primera RFEF, Badajoz (0-3 ante el Alcoyano) y Extremadura (1-4 ante Zamora), se han despedido dando muy mala imagen, aumentando las dudas en dos entidades con problemas mucho más allá de los deportivo. De los dos de Segunda RFEF, Cacereño (1-2 con la Ponferradina) y Montijo (0-1 frente al Burgos), se puede decir, sin embargo, que han salido por la puerta grande.

Badajoz: Dudas también en el verde

La Copa del Rey ha dejado una mala resaca en el Nuevo Vivero. Esta competición, que era más necesaria por los réditos económicos que podría aportar en caso de avanzar rondas que a nivel competitivo en sí, ha terminado de forma muy abrupta y dejando tocado a un equipo que empezaba a tener ya serias dudas en el terreno de juego. Así pues, el plano deportivo, que era hasta el momento el que estaba salvando los muebles debido al caos institucional, deja en entredicho un proyecto que a día de hoy sigue teniendo a tiro el playoff pero ya mira en la lejanía a un liderato que acarició hace pocas semanas.

Los pacenses tienen por delante tres jornadas antes de finalizar el año para reponerse de este doloroso batacazo. El primer envite es mucho más correoso de lo que dice la clasificación. En frente tendrán al Bilbao Athletic (domingo, 12.00), que ocupa la plaza de descenso más cercana a la permanencia. No por ello se prevé que sea una plácida visita a Lezama, pese a que el filial bilbaíno solo ha conseguido un triunfo en su propio feudo. Después, tocará recibir al Tudelano, colista y contendiente a priori más asequible y cerrarán el año con la complicada visita al campo del Rayo Majadahonda.

En el césped, Óscar Cano espera poder seguir recuperando jugadores, mientras que en los despachos aún permanecen a la espera de que se siga avanzando en un proceso de venta que lleva congelado varias semanas. De todo esto se extrae que los blanquinegros esperan que el tiempo sea el remedio que pueda curar sus males en el verde y fuera de él.

Extremadura: La herida aumenta

En las guerras solo hay víctimas y pocos ganadores. Y en la del Extremadura, propiciada por una lamentable gestión social, económica y deportiva de su directiva, todo es sangre en los últimos tiempos. Manuel Mosquera, que pedía salir con la bandera de la competitividad y la dignidad en el partido de Copa ante el Zamora, acaba de levantar la bandera blanca de la rendición ante una situación que él mismo ha considerado «penosa». Abatido, desolado, hundido ante los medios, confesó que «ahora mismo soy un mero espectador en cada uno de los partidos y simplemente salimos a dar la cara. Yo creo que ni el cuerpo técnico se merece esto. Aquí hay alguien que tiene que tomar cartas en el asunto. Las cosas no suceden por que sí. Nada es casualidad», apuntó.

Todo pasa por algo. Y en el Extremadura está claro que todo pasa porque el presidente del club no ha sido capaz de culminar ninguna de las operaciones que ha tenido para inyectar músculo económico a la sociedad deportiva. Y sin dinero, no hay fiesta. Los jugadores tienen la mente depositada en el 1 de enero, con acuerdos apalabrados con clubs en algunos casos. Han pasado dos semanas del famoso acuerdo entre presidente y jugadores para darse un tiempo más y que llegaran las soluciones.

Manuel fue más allá. «Esto ya es una evidencia. Venimos a los partidos en cuerpo, pero no jugamos a fútbol. Nada de lo que está ocurriendo es real. Estamos hablando de cosas surrealistas basadas en irrealidades. Esto es muy difícil», dijo de forma desesperada.

El entrenador gallego no pudo hablar de nada del partido «porque como profesional yo no puedo valorar esto como un partido de fútbol. No lo ha sido. Esto se ve. Hemos sido una caricatura y como ya pasa más veces que menos, pues se ha convertido en algo normal».

La afición ya ha perdido toda la confianza en los actuales gestores. La ridícula entrada en el Francisco de la Hera con apenas 350 espectadores es un aguijón a la gestión de Manuel Franganillo, criticada por todos los sectores de la sociedad local y convirtiéndose ya en un esperpento nacional. El Extremadura comienza a dar pena, fuera y dentro de la región. Está ensuciando el nombre de Almendralejo. No venderlo en su momento fue su final. Ahora ya parece tarde.

Cacereño: Vuelve la sensación positiva

Sale el Cacereño reforzado de la Copa. No tiene dudas su entrenador, Julio Cobos. Plantó cara el conjunto verde a una Ponferradina dos categorías por encima, dejando satisfecha a la grada, que solo cinco días antes se había ido disgustada del estadio.

Fue un Cacereño de dos caras, mucho mejor la de la segunda, tras la entrada de Yael y José Ramón. Pero el técnico defendió a todos, unos porque defendieron muy bien (primer acto) y otros porque mejoraron la eficacia ofensiva (segundo). Del esfuerzo de todos, asegura, está satisfecho. Otra cosa es que unos estuvieran más acertados que otros. «La actitud ha sido buena, que es lo que se exige. Todos los que han jugado han intentado hacer las cosas bien».

Si tras la dolorosa derrota ante el Villanovense Cobos reconocía que quizás se había equivocado en el planteamiento inicial, tras el partido de Copa no sucedía lo mismo. «En estos partidos hay que mirar los que están en mejor forma y los que están más descansados. Hay que medir mucho la carga de cada jugador para intentar evitar las lesiones. Todos están trabajando bien y todos merecen jugar este tipo de partidos», explicaba. Ahora toca volver a centrarse en liga, en la visita al Romano el domingo, donde espera un Mérida que es toda una incógnita.

Montijo: Energía para la liga

Tiene sus armas el Montijo y sabe usarlas a la perfección. Lo demostró el sábado ante el Coria y lo elevó a la máxima expresión el martes frente al Burgos, al que casi sorprende y que tuvo que esperar hasta el 94 para apuntarse la eliminatoria.

Metido en la dinámica de derbis (ha jugado dos y tiene otros tres por delante antes de acabar el año, además del duelo atrasado ante el Mensajero), el Montijo ha reforzado su idea de juego, donde la fortaleza defensiva y el orden son las máximas, aprovechando a la vez todo lo que puede aportar un experimentado delantero como Dani Segovia.

Ante el Burgos fulminó en algo más de 90 minutos esa idea de equipo defensivo que muchos podían tener. Fue un equipo valiente, que jugó sus bazas lo mejor que pudo. Y que seguirá haciéndolo con la mano firme de Juan Marrero. Este sábado le espera el Villanovense en el municipal serón (17.00). Un duelo que servirá para poner a prueba a dos equipos que sin duda están en un momento dulce.