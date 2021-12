"Es casi un sueño», se podía escuchar decir a alguien minutos antes de que se inauguraran los nuevos campos de fútbol del complejo Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Es casi un sueño que arrancó hace más de una década y que ahora, varias corporaciones municipales después, ve la luz para tratar de poner fin a una carencia que la capital cacereña arrastraba desde hace muchos años.

Tres millones de euros y 18 meses después de iniciarse las obras, las dos nuevos campos de fútbol 11 (que a su vez se pueden dividir en cuatro de fútbol 7) ya están listos para acoger a las nuevas generaciones de deportistas. De momento, y a la espera de firmar un convenio por 5 años, la gestión la ha cedido el Ayuntamiento de Cáceres a la Federación Extremeña de Fútbol, que desde este viernes empezará a recoger las peticiones de los clubs de la ciudad antes de repartir las horas de uso entre los demandantes. Significa esto que habrá que esperar unos días para ver rodar el balón sobre el césped artificial, aunque lo que es seguro es que el fin de semana del 10, 11 y 12 de diciembre acogerá sus primeros partidos oficiales.

En Cáceres hay 1.808 licencias de fútbol, 1.808 potenciales usuarios no solo de estas instalaciones con cuatro campos de fútbol, sino también de las que están en las 300 y el Nuevo Cáceres. Permitirá no solo racionalizar los horarios de entrenamiento, sino aumentar el número de practicantes, ya que hay clubs que no han podido acoger a más niños por falta de una infraestructura como esta que ahora se inaugura y que llega con unos meses de retraso sobre la previsión de apertura inicial, prevista para el pasado verano.

«Donde llega el fútbol no llega nadie, y esto significa mucho para muchos y muchas adolescentes de nuestra ciudad», dijo el alcalde Luis Salaya, que ha recordado a su antecesora, Elena Nevado, con la que el consenso fue absoluto para que estos nuevos espacios deportivos sean hoy una realidad.

Al regidor le acompañó Manuel Sánchez Delgado, Manolo, el futbolista cacereño que presta su nombre al complejo y que dio ahí sus primeras patadas al balón, cuando los terrenos de juego aún eran de tierra. También estaba María Ángeles García, Yaye entrenadora del Femenino Cáceres Atlético y primera mujer en la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol. Recordó que 20 años atrás piso por primera vez estos campos, aplaudió la mejora de las instalaciones en este tiempo y aseguró que «esta evolución me ha hecho reflexionar sobre cómo ha crecido también el fútbol femenino en Cáceres», al tiempo que agradeció en nombre de todos los clubs estas instalaciones que «eran muy necesarias». «Invertir en deporte es invertir en salud, en formación y en valores», concluyó.

Formar personas

«Deseo que en estos campos se forjen buenos futbolistas, pero sobre todo extraordinarias personas, el fútbol es una de las mejores herramientas para la formación», indicó Manolo.

«En estos campos generaciones de cacereños y cacereñas han aprendido lo que es la disciplina, el sacrificio, entregarse a algo y que cada decisión significa sacrificios», señaló Salaya, que añadió que «las niñas han aprendido mucho más», puesto que han sabido «pelear» por ocupar este espacio para sus horas de entrenamiento.

Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, que será la encargada de la gestión de estos campos (ya lo hace con los dos que hay, uno de su propiedad y el otro municipal), resaltó el esfuerzo de todas las instituciones y entidades que han conseguido «construir esta gran proyecto que Cáceres necesitaba tanto. En su discurso agradeció el entendimiento de los diferentes grupos políticos para alcanzar un bien mayor y también reconoció a muchos históricos del fútbol cacereño, como Satu o Gerardo Hierro, entre otros, que durante mucho tiempo habían demandado la construcción de unas instalaciones como estas.

Además de los dos nuevos campos de fútbol 11 se ha construido un graderío con capacidad para 1.400 espectadores, 700 para cada uno de los terrenos de juego;un edificio de servicios auxiliares (con vestuarios y sala de prensa) y un aparcamiento para 150 vehículos. El complejo, en total, contará con cuatro campos de fútbol 11, o el doble en su formato de fútbol 7.