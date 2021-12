Extremadura Badajoz CPV y Extremadura Arroyo disputan este sábado (17.30 horas, pabellón Las Palmeras) un histórico derbi autonómico en la Superliga 2 de voleibol femenino. Hasta ahora no se había podido jugar un choque de estas características ya que las pacenses están debutando en la segunda categoría nacional.

Pese a ello, llegan por delante en la clasificación frente a un rival de mayor historial que ha vivido dos etapas en la Superliga. El rendimiento del Badajoz CPV le ha llevado a la segunda posición y a sumar 19 puntos, 5 más que las arroyanas, que contabilizan un partido menos y son cuartas.

Por primera vez ambos equipos se enfrentarán en partido oficial en la categoría de plata del voleibol español en lo que será la novena jornada. El último precedente entre ambos equipos es el encuentro del Trofeo Diputaciones disputado el pasado octubre, que se saldó con la victoria pacense por 3-1 en lo que fue el último partido de pretemporada para ambos. Todo un aviso para las visitantes.

En opinión de la entrenadora-jugadora del Arroyo, Flavia Lima, el Badajoz CPV «se encuentra en un momento de forma fantástico». «Conformó un gran equipo, muy homogéneo, en el que es difícil destacar a una sola jugadora, porque pienso que su mayor virtud es el bloque», añade.

No obstante, la brasileña señala que la llegada de la colocadora Javiera Plasencia «le da un plus, no solo en la distribución de juego, sino también en saque, bloqueo y en definitiva en agresividad, sin olvidar a Raquel, Jimmar, Rosa, Sofía, porque como decía antes, su verdadero valor se lo da el bloque tan compacto que forma». En cuanto a su propio equipo, asegura que cualquier opción de victoria «pasa indefectiblemente por no perder la concentración en ningún momento del encuentro, porque ellas, en su cancha, apretarán mucho, y necesitamos tener la cabeza fría para poder hacer nuestro juego».