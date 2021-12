El Mérida recibe este domingo (17.00 horas) al Cacereño en el Romano José Fouto en lo que será el debut de Javier Álvarez de los Mozos en el banquillo emeritense. El nuevo técnico romano no podrá contar con Artiles, con un esguince en la rodilla, ni con Héctor Camps, que padece una lesión muscular. De hecho, el propio preparador reconoce que «no estarán para los próximos tres partidos». A estos dos futbolistas hay que sumarle la sanción por acumulación de amonestaciones de Mario Robles.

Por el contrario, la buena noticia de la enfermería llega con la disponibilidad tanto de Emilio Cubo como de Pedro Lagoa «para entrar en la convocatoria, no para salir de inicio pero sí para ayudar si fuera necesario». En el caso de Lagoa, si llegara a disputar algunos minutos, sería su debut con la camiseta del Mérida.

A nivel personal, después de sus primeros cuatro días en el club, De los Mozos reconoce «estar contento con todo lo que me he encontrado en el club y en el vestuario. A los jugadores les he dejado que pasen el duelo, porque se ha ido una persona que les ha tratado bien a ellos».

De cara al partido del domingo «solo hay plan A: ir a por el Cacereño». Y con respecto a su vuelta al banquillo romano después de 13 años, en la temporada 2007-2008 fue segundo entrenador tanto de Fabri como de Milojevic, el míster asegura que «el domingo seguro que estoy nervioso. Para mí es muy importante y muy bonito estar aquí, me ha costado mucho. Después de 13 años, estoy muy feliz por ser primer entrenador de pleno derecho».