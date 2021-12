Después de semanas, incluso meses, fijando ‘días claves’ en la interminable historia del Extremadura UD, diciembre sí que va a ser definitivo. El club recibió este jueves 2 de diciembre una providencia de la jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz, Zaira González Amado, con fecha del 29 de noviembre, en la que otorga un plazo de 10 días hábiles al administrador concursal del Extremadura UD, Bernardo Silva, para que informe «si se ha materializado el desembolso esperado que permita la viabilidad en la continuación de la actividad de la concursada», es decir, los 3,5 millones de euros que el Extremadura UD informó que iba a inyectar procedentes del grupo Khalifa y con los que logró una cautelar que la propia jueza le permitió.

El plazo comienza a contar desde este jueves 2 de diciembre, fecha en la que la providencia ha sido notificada a las partes. El 20 de diciembre sería el último día hábil. Si no llega el dinero, la sociedad anónima deportiva del Extremadura será liquidada y el club pasará a la historia. No hay más.

La noticia no ha cogido por sorpresa a nadie. De hecho, desde hace días, se intuía que esta comunicación de los juzgados debía estar a punto de llegar a las oficinas del Extremadura UD, ya que el presidente Franganillo, cuando acordó con los jugadores la libertad para los mismos en enero en caso de no llegar el dinero, ya adelantó que todo debía resolverse en unos 15 días. Y de momento, no hay visos de que el dinero vaya a llegar.

¿Y cuáles son los planes del presidente para salvar al Extremadura UD de su liquidación? Pues que se sepa, ninguno más que el ya conocido grupo Khalifa y un contrato incumplido en varias ocasiones y al que, sin embargo, todavía se agarra la directiva azulgrana para salvar los muebles.

Pocos confían en que finalmente llegue el dinero del grupo Khalifa. Ni los técnicos ni los jugadores creen que eso se va a producir y que el Extremadura será liquidado. Hay aficionados de toda la vida que hasta prefieren que eso suceda cuanto antes, especialmente para no ver sufrir más al escudo y que pronto surja un nuevo club que recoja la historia.