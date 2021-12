Derbi en La Isla de dos equipos con necesidades diferentes, unos por conseguir lo antes posible el objetivo de la salvación y otros con la intención de salir de la parte baja de la clasificación. Encuentro soporífero el que se vio en la tarde de este domingo entre el Coria y el Don Benito. Al final, 1-0 para los celestes.

Se vio desde el inicio del encuentro que los dos entrenadores se tenían mucho respeto, interpretando el partido con un centro de campo poblado con cambios en los onces habituales tanto por un equipo como por el otro.

Las primeras aproximaciones fueron del equipo local, con sendas oportunidades de un Chema Martín que, en el día de su cumpleaños, fue titular.

Si en el minuto 3, el delantero no pudo definir,en el 15, en un semifallo de Chavalés, llegó el balón al delantero cauriense y en semivolea, no fue capaz de rematar hacia la portería de un Sebas Gil, desapercibido en esta primera parte.

La primera aproximación del Don Benito tuvo como protagonista a Lolo Pavón, que remató de cabeza llegando mansamente hasta las manos de Álex Hernández. Corria el minuto 19 de esta soporífera primera parte.

En el tramo intermedio del encuentro, los dos equipos se dedicaron más a no dejar jugar al contrario que de hacer su propio juego, siendo el Coria el que más lo intentaba con llegadas por banda.Con un Essomba que se erigia como el mejor del Don Benito y del choque.

La mejor ocasión de la primera parte llegaría caso al final, cuando en el minuto 41, Isa Drammeh, después de un fallo defensivo local, se revolvió dentro del área pequeña, pero a la hora de rematar no tuvo la suficiente potencia para batir la portería celeste. Así terminaría una primera parte, que no pasará como la mejor de la historia del fútbol.

El segundo acto, con un poco más de calidad, tuvo a Coria queriendo llevar la manija del encuentro, intentando jugar por banderas, como viene siendo costumbre durante la temporada. Había muchas imprecisiones defensivas del cuadro celeste ante la presión que ejercía el cuadro visitante.

Del juego trenzado que intentaban los locales llegó la primera ocasión local de la segunda mitad, en el minuto 55 cuando Erik disparaba para que se luciera Sebas Gil, el mejor de la segunda mitad, después de pasar el balón por toda la delantera celeste.

La réplica no se hizo esperar y en la jugada siguiente era Isa Drammeh el que se iba de Melli ante la pasividad del defensa haciendo que Álex tuviera que desviar a córner. A continuación, era en centrocampista Deco el que se metería hasta el fondo en una bonita jugada, desaprovechando una nueva oportunidad.

En el 65, Chema Martín estrellaba el balón en el larguero después de rematar de cabeza. Este tramo de partido estaba siendo de claro dominio local. Sin embargo, era el Don Benito era el que reclamaba un penalti cometido sobre Isa Drammeh, el jugador que más trabajo dio a la defensa local.

En el 72, llegó la jugada clave del partido, Juanjo Chavalés se incorpora al ataque y es derribado dentro del área de forma involuntaria por Gonzalo. El penalti lo lanza el propio Chavalés, deteniendo Sebas, pero ahí estaba el defensor para recoger el rechace y hacer el único gol del partido ante la algarabía del respetable celeste.

En el 78 el Coria estuvo a punto de matar el partido, pero San Sebas Gil no lo permitió después de hacer una doble intervención primero a pies de Iván Fernández y en el rechace era Erik el que encontraba con el carcerbero calabazon. Así finalizó un encuentro donde el equipo celeste sigue viéndose segundo y el visitante se fue muy disgustado con el árbitro.

Rai dice que ha sido el peor partido de la temporada y Gómez se queja del arbitraje

El entrenador del Coria, Raimundo Rosa, ‘Rai, dijo que «lo mejor» para su equipo habían sido «los tres puntos». El técnico cacereño valoró que «hemos hecho el peor partidode la temporada», considerando que en la primera parte habían estado «muy imprecisos, sin hacer nada de lo que hemos trabajado, ni dos pases seguidos, ni circulaciones banda a banda, no hemos encarado, no hemos hecho desmarques de ruptura... nada, cero, cero, un desastre».

Rai añadió que en el segundo tiempo tenían que «jugar más al fútbol, ganar en confianza y personalidad, intentar progresar y, aunque no lo hemos hecho como otras veces, hemos creado tres-cuatro ocasiones de gol que su portero ha hecho buenas paradas. Sabíamos que el q ue se adelantase tenía mucho ganado, y hemos mejorado un poquito, pero hay que hacer autocrítica porque no podemos estancarnos y seguir trabajando».

Mientras, Juan Carlos Gómez, entrenador del Don Benito, valoró en positivo el primer tiempo de su equipo y se quejó del arbitraje. «Es injusto el trato que se nos está dando porque creo que no merecemos esto. Se cargan el trabajo de un equipo entero.Estoy muy enfadado. No voy a hablar más de esto. Todo el mundo lo ha visto». Además, dijo que el Don Benito «había tenido las ocasiones para hacer el 0-1 y hay que estar contento con el equipo, aunque no con la derrota, evidentemente». También expresó que su equipo tendría que estar más arriba «por erorres propios o por errores ajenos».