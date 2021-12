El joven atleta placentino Óscar Gaitán Morcillo consiguió un enorme éxito en el Campeonato de España de campo a través sub-16 y sub-18, disputado este domingo en Oviedo. En la primera de esas dos categorías aseguró la medalla de oro, mostrándose superior a todos sus rivales en una gran demostración de fuerza. En meta sacó 7 segundos de ventaja al vasco Martín Iraondo y 10 al castellanoleonés

La alegría fue grande en la representación enviada por la Federación Extremeña, aunque no pudo ser completa ya que la selección de la que formaba parte Gaitán, la sub-16, no pudo subir al podio por muy poco. Fue cuarta ya que los puntos logrados por Daniel López (28º), Andrés González (29º), Víctor Hernández(30º), Roberto Ambrosio (88º) y Mario Pacheco (144º) no fueron suficientes para superar a Castilla y León, tercera por detrás de Euskadi y Galicia.

Por su parte, el equipo sub-16 femenino fue noveno contando con ElenaGordillo (16ª), Andrea Buenavida (19ª), Alicia García (46ª), Marta Lara (53ª) y Nora Rufo (65ª). Y las dos selecciones sub-18 concluyeron duodécimas con la participación de Naykare Rodríguez(10ª), Sara Boulsalham (70ª), Heting Chen (72ª), Celia Salgado (74ª) Laura Doncel (86ª) e Isabel Megía (93ª) en chicas y Lázaro Carreño (18º) , Sergio Ismael Espino (51º), Abderrahim Enjaai (78º) y Manuel García (79º) en chicos.

Paralelamente, también tuvo lugar el Campeonato de España inclusivo, pero Extremadura no presentó atleta alguno.