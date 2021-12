Roberto Blanco lo dijo con rotundidad tras el partido en el que su equipo, el Cáceres Patrimonio, fue derrotado en la pista del HLA Alicante (89-58): “lo primero es pedir disculpas a la afición por la imagen tan lamentable y vergonzosa que hemos dado. Así se lo he dicho a los jugadores y así lo creo y lo pienso. Dudo mucho también que la afición de Alicante que ha pagado quisiese ver este espectáculo que hemos dado”. Para el entrenador, su equipo “no entró en ningún momento en ritmo” y permitió a Alicante “jugar con mucha limpieza y tranquilidad. No hemos sido capaces de contenerlos”.

“En el segundo cuarto parecía que podíamos tener un poco más de intensidad y ritmo, pero nos han ido lastrando mucho ciertas situaciones. Nos ha costado levantar la cabeza. Y luego ha sido un quiero y no puedo. No hemos dado la imagen del equipo competitivo que hemos sido, más allá de cómo vaya el marcador. Nos hemos desestabilizado muy fácil y el equipo se ha abandonado completamente, se ha dejado llevar, que es una de las cosas que más me preocupa. La imagen es vital y hasta hoy no habíamos dado tan mala imagen, de dejadez”, añadió.

Blanco volvió a poner el acento en la imagen de “equipo abatido y derrotado” y lanzó un aviso: “al principio de temporada dije que eran 34 finales. Espero que en el vestuario alguno vaya entendiéndolo”. Mencionó específicamente a Ben Mbala por su descalificación al inicio del último cuarto: “tiene que recapacitar de su actuación. No se puede permitir irse del partido de esa manera. A mí me ha dolido no estar con el equipo dando la cara hasta el final y ha sido por su culpa. Tiene que analizar esto. Dañas la imagen del equipo, a los compañeros y a tu club. No ha podido controlar sus emociones”.