Si los partidos se jugaran a 80 minutos, el Extremadura estaría hoy día al borde de los playoff de ascenso. Sí, tal como leen. Incluso con sus problemas extradeportivos a bordo. Los minutos finales y el descuento están martilleando al Extremadura esta temporada. Los de Manuel no han sido capaces de cerrar partidos donde tenían puntos atornillados. Y eso les está lastrando. Y la situación, unida al lamentable estado de los jugadores ante los impagos, agrava más el panorama.

En una calculadora fría de puntos, el Extremadura podría tener hasta 12 puntos más de los que ahora tiene en la tabla, que son once y lo mantienen tercero por la cola. En descenso. Hasta en cuatro ocasiones de los 15 partidos disputados ha perdido puntos en el tramo final del encuentro, más de un 25% de los partidos. Demasiado para un equipo al que le faltan alegrías.

El primero de los grandes reveses, y posiblemente el peor de todos, ocurrió en la primera jornada, en San Sebastián de los Reyes. El Extremadura, con muchos problemas para confeccionar una convocatoria, acudió al debut liguero buscando algún punto. Después de un gran partido en parcela defensiva, un contragolpeo provocó un penalti sobre Sergio Gil en el minuto 90. Tuvo Kike Márquez en sus botas el gol del triunfo, pero lo tiró arriba. Lo peor vino después, ya que a la jugada siguiente el Sanse provocó un penalti a su favor y se llevó el partido. Tres puntos volaron.

La siguiente flecha en el descuento llegó en el Reino de León. Empataba 1-1 el Extremadura ante la Cultural Leonesa después de haberse adelantado en el marcador con gol de Rubén Mesa. Fue un partido de empate, donde ninguno hizo méritos para ganar, pero el Extremadura se despistó en un saque de esquina en el minuto 89 y la Cultural le marcó. Dos puntos más que volaron

Hace dos semanas, el golpetazo final llegó en Vigo. Ganaba contra todo pronóstico el Extremadura 0-1 al Celta B en Barreiro con un gol de Elías Pérez. Después de aguantar estoicamente una tormenta de ocasiones del filial celeste, y cuando todo parecía controlado para los de Manuel, un disparo de Holsgrove desde fuera del área tocó en un defensa y se coló para dentro. 1-1. Otros dos puntos más que volaron.

El último revés ocurrió este pasado fin de semana ante el Zamora. Había hecho lo más difícil el Extremadura logrando remontar un 0-1 en contra cuando en el minuto 95 ocurrió una jugada desgraciada. Fran Cruz protege la pelota ante la salida de Pedro López que, incomprensiblemente, quiso despejar con los pies antes de coger la pelota con la mano. No hizo ni una cosa ni otra. Y Fran Cruz se vio obligado a cometer penalti antes de que el Zamora marcara a puerta vacía. Error fatal. 2-2. Otros dos puntos que volaron. Ya van 9.

Los otros tres puntos más que volar los tiró el propio Extremadura por su no comparecencia en Riazor para jugar ante el Deportivo de la Coruña. Todavía algunos se preguntan por qué los jugadores no fueron a jugar a Riazor y sí decidieron levantar la huelga una semana después para seguir compitiendo. Lo único cierto es que esa incomparecencia supuso tres puntos menos. Que serían 12 más ahora. Y de haber ganado... el Extremadura podría tener hoy día hasta 15 puntos más. Quien sabe. Lo único cierto es que los finales de partido le están ahogando. Y eso, desde luego, tiene mucho que ver con la faceta mental.

Sin noticias

De otro lado, el Extremadura UD todavía no ha realizado ningún movimiento de pago de nóminas a sus futbolistas en las últimas horas. Pese a que tiene el hacha del juzgado de lo mercantil de Badajoz sobre su cabeza, los días pasan y las soluciones no terminan de llegar. Hay que recordar que, si el Extremadura no encuentra la inyección económica de 3,5 millones de euros antes del 21 de diciembre, el club será liquidado.