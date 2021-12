«Mi familia. Eso es lo que me da siempre fuerzas», comenta el protagonista. «Y la comida de mi madre», añade en otro momento de la entrevista este deportista que también cree que, como otros compañeros, su equipo triunfa «porque es una verdadera familia». Juan José Chavalés Barra, ‘Juanjo Chavalés’ (Torreorgaz, 10 de noviembre de 1993), es un tipo agradecido, cercano y natural. De esos de espíritu solidario que se parten el alma por su equipo, en este caso el Coria, pero también antes, desde muy pequeño, en un peregrinar que ha incluido la cantera del Cacereño, el propio Coria, Miajadas, Diocesano, Eldense, Getafe B, Amanecer, Mérida, Moralo… todos han visto cómo este futbolista corajudo lo ha dado todo por la causa. Todo, amparado en un carácter y un físico privilegiados.

«Tenía una temporada más de contrato en el Eldense, pero llegó nueva gente al club, se tenían que quitar cuatro fichas y pude salir». Este verano, el carrilero tuvo que buscar equipo, «un Segunda RFEF», y felizmente para él llegó la opción de un Coria con el que está disfrutando del fútbol «a la mejor edad para un jugador, los 28 años», comenta distendidamente.

«Está saliendo todo muy bien. Sabemos que el objetivo es la salvación y cuanto antes la consigamos mejor», cuenta el autor del gol que supuso el triunfo ante el Don Benito el pasado domingo en La Isla. Ytodo ello sin pensar más allá. El futbolista representa los valores que está exhibiendo el conjunto de Raimundo Rosa, Rai, aupado contra cualquier pronóstico en la segunda posición de la tabla.

Chavalés, un tipo sencillo, va este martes a ver el entrenamiento de los canteranos del equipo alevín de su pueblo. «Echo también una mano en el equipo amateur como ayudante; me estoy sacando también el título de entrenador; hay que estar preparado para todo», dice este futbolista que vive en su localidad natal, en casa de sus valedores, sus padres y su hermana Estela, que estudia para ser periodista deportiva. El jugador espera aprobar las oposiciones para llevar a cabo su otra vocación: la enseñanza.

Ha estudiado Magisterio en Cáceres, ciudad en la que ha vivido en diferentes épocas y en la que ha militado en el Diocesano juvenil de los Teto, Burgui, Isma Cerro… y que no pudo hacerlo en el Cacereño hace cuatro año porque se negó a hacer una prueba cuando ya había jugado en equipos como el Getafe B o el Eldense y también en el propio CPC en la cantera, en una plantilla en la que coincidió, entre otros, con el propio Burgui o Alex Alegría. En el Amanecer, en el que dejó de ganar dinero durante una temporada, disfrutó especialmente "porque ahí cogí mucha confianza" jugando de extremo. Lo del Cacereño en Tercera, eso sí, le dolió porque había militado en equipos de su cantera durante varias temporadas "y me conocían", motivo por el cual no le pareció normal entonces hacer una prueba.

«Un día parecía que iba a ser convocado para el primer equipo, pero finalmente llamó a otro compañero», cuenta sobre su época en el Getafe, en el que Fran Escribá no dio el paso definitivo para convocarle en la primera plantilla y eso pudo marcar una carrera llena de aventuras y coraje, de vaivenes, de golpes, de goles, de carácter. Es simplemente Juanjo Chavalés, raza autóctona al servicio de la causa cauriense.