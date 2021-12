No pudo ser. No pudo sumar el Montijo nada positivo en su visita a La Palma, para jugar contra el Mensajero (1-0), en partido aplazado en su día a causa de la situación que vive la isla con la erupción volcánica. No fue un buen partido, muy pocas oportunidades de gol y casi todas ellas, fruto de los balones colgados al área y la estrategia. Ante ese panorama, cualquier error podía ser decisivo para el resultado final. Y así fue, un fallo en la zaga de los de Juan Marrero, aprovechado por Edu Salles al inicio de la segunda fase, le dio tres necesarios puntos a los canarios. El cuadro extremeño sigue noveno con 20 puntos.

No se movió el marcador en los primeros cuarenta y cinco minutos. Fase en la que el Mensajero buscó disponer de balón, para de esta forma intentar superar a su rival, pero no logró hacer daño a la escuadra extremeña que le impidió acercarse con peligro a la portería y en la que incluso fue mejor que los canarios.

La estrategia y alguna jugada individual, como ocurrió con un golpeo de Yeray que retuvo el meta en el tramo inicial, o un golpeo de Jesús Cruz que se le marchó alto, cuando expiraba el primer tiempo, fue el argumento mensajerista para intentar modificar el resultado inicial, sin el acierto necesario para lograr algo positivo.

Tampoco pudo el Montijo inquietar a Nauzet, ya que solo en balones colgados al área fue cuando se pudo acercar algo a la meta, alguno de ellos rematado por los atacantes, todos con el mismo destino final, ya que terminaron marchándose fuera. Por reseñar alguno, un cabezazo alto de Dani Segovia y poco después fue Joel el que lo probó de la misma forma, con el mismo resultado que su compañero.

Segunda mitad

El inicio de la segunda parte significó que la escuadra de Yurguen Hernández tomara ventaja, pero antes llegaría en un chispazo aislado una de las mejores opciones de los extremeños cuando en el 48, un trallazo de Calin desde la larga distancia se perdía por encima del travesaño, señalando el colegiado córner.

El brasileño Edu Salles, exjugador del Trujillo y el Miajadas que precisamente volvió a marcar ante los extremeños (lo hizo ante el Don Benito y el Mérida en los últimos minutos y significaron puntos) se aprovechó de un fallo defensivo de los centrales extremeños en una mala cesión a su cancerbero para para robar una peligrosísima pelota, driblar a Izan y marcar el que habría de ser a la postre único tanto de la matinal, elmás que necesario gol para los intereses de los palmeros por salir de la zona baja.

Un centro chut de Matute se perdía fuera por poco, rozando la red por su parte exterior, en otra buena llegada del conjunto de Marrero en pos de la igualada. El goleador del conjunto palmero pudo poco más tarde ampliar las distancias mensajeristas con una segunda diana, pero esta vez su remate de cabeza se encontró con el larguero de la meta visitante, que lo evitó. Cabe indicar que Salles controló con el pecho antes de conectar su remate en el borde del área pequeña, mucha pasividad en los defensores visitantes.

A partir de ahí el Montijo se metió más arriba, aunque con la misma idea del resto del encuentro, balones colgados al área, destacando uno de Segovia que se marchó alto, en los últimos minutos de la contienda. Por su parte el técnico local le daba algo más de presencia defensiva a los suyos, intentando conservar la ventaja.

Se impusieron las intenciones de los mensajeristas que supieron amarrar esa distancia y lograr la victoria. Gabri tuvo la última oportunidad del Montijo en un testarazo a la desesperada ya por encima del minuto 90, pero se perdió por encima del larguero. Un añadido de ocho minutos metió toda la tensión del mundo en el Silvestre Carrillo, pero el once extremeño no tuvo tranquilidad ni fútbol para hacer peligrar el triunfo de los de Santa Cruz de La Palma.