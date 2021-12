Con cinco derrotas seguidas resulta difícil esconder ya el bulto del primer momento realmente complicado para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad esta temporada. Y este viernes (20.45 horas) recibe al Juaristi ISB con la máxima expresión de lo que es un partido de doble filo:ganar supone enterrar por ahora las dudas y los debates; perder, abrirle del todo la puerta a la crisis.

Y es que el conjunto de la localidad guipuzcoana de Azkoitia --enorme mérito colocar a su club en la LEBOro y en la Liga Femenina Challenge con apenas 12.000 habitantes-- es uno de esos rivales directos en la lucha por la permanencia a los que no se debe flojear. Se trata de un recién ascendido y con una plantilla sin grandes nombres que, sin embargo, ya ha logrado ganar tres partidos, uno de ellos al MovistarEstudiantes y otro en la jornada pasada al Almansa (89-84).

La novedad será la presencia deManu Rodríguez, lesionado durante la pretemporada y que, tras reaparecer en el estreno liguero, recayó de su rotura fibrilar en la segunda jornada. Desde aquel 12 de octubre en la pista del AcunsaGBCno ha vuelto y su equipo ha echado de menos su tiro exterior, defensa y personalidad.

Roberto Blanco puso el acento en que se trata de que el Juaristi ISBtiene «un potencial increíble, joven y talentoso, con algunos jugadores que llegarán a la Euroliga», pero al tiempo destacó que esta semana ha trabajado mucho más sobre lo que tiene en casa. Haber perdido de una forma tan clara las señas de identidad en el partido ante el HLAAlicante(89-58) ha ocasionado una profunda reflexión.

El Cáceres no entrenó el día siguiente, el lunes, y, según contó el propio técnico, el martes inició un proceso de mucho diálogo para que la situación mejorase. Por lo que aseguró, ha habido buenos resultados:«si mantenemos esta línea seremos el equipo competitivo que hemos sido. No se puede perder de la noche a la mañana el hambre y las ganas de competir. No estamos entrenando realmente mal, pero los jugadores tienen que entender la importancia de ir a competir cada partido. Ha sido una semana corta y dura anímica y físicamente, pero con la sensación de que iremos a muerte el viernes».

Como se ve, el concepto «competir» lo reiteró. Y es que probablemente lo peor de lo sucedido en Alicante fue la sensación de que no se logró casi en ningún momento. Blanco descartó que se haya perdido la humildad a nivel interno: «esto no es lo que transmiten los jugadores ahora ni en su trayectoria durante la temporada, aunque puede que ser cierto que algunos hayan pensado que el talento individual ofensivo podría darle la vuelta a los partidos al final de los partidos».

DEFENSA Y TRIPLES / Mejorar la defensa y acertar más desde lejos (solo un triple anotado de los últimos 33 intentados) son dos aspectos absolutamente obligados. Ahí ve incluso conexión:«hemos empezado a tirar peor cuando hemos empezado a defender peor, queriendo solucionarlo antes con triples. Entras en una espiral, haces una mala defensa y haces un mal tiro, haces una segunda mala defensa y haces un segundo mal tiro, haces una tercera mala defensa, estás solo y la fallas».

Sobre el oponente, advirtió que «les puede salir un gran partido en cuanto a anotación y actuaciones individuales o puede salir un partido en el que por experiencia puedas controlar un poco más el juego».

«Es otra final de las 34 que tenemos, no va más allá, estamos trabajando duro como cada día y espero conseguir la recompensa, ilusión que también traerá el rival, pero nos merecemos al menos optar a ganar el partido, algo que la semana pasada no nos merecimos», culminó el técnico.