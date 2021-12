Iago Castro, entrenador del Torta del Casar Extremadura, descartó que el derbi cacereño de la Liga EBAque su equipo disputará este domingo (12.30 horas, pabellón Multiusos) ante el Sagrado Corazón LithiumIberia tenga un componente especial. «No», respondió rotundamente cuando se le preguntó sobre ello este jueves. «Yo es que soy de fuera», argumentó el técnico gallego. «Es un partido más. Si diese un punto extra, diría algo distinto. Pero no es así. Seguro que nuestros chicos tienen muchas ganas de jugar. No estoy en la piel del otro equipo y ni lo sé, ni me importa. Me centro en lo mío, en que la calidad de los entrenamientos de la semana sea la mejor posible, y el domingo a competir como si jugásemos contra el Xerez o contra cualquiera. Es un partido más. Son cinco contra cinco y dura 40 minutos», argumentó.

También habló sobre Andreas Tsoumanis, el interior griego del Sagrado que es el jugador más valioso de la liga. «Es un chico que ha llegado a España y que está dando un rendimiento brutal y que seguramente tenga nivel para jugar en una liga superior. Está dominando el grupo haciendo partidos de 30 puntos y 15 rebotes con más de 40 de valoración», comentó, mencionando el «mérito» del club que le fichó. Él tendrá que esperar: el pívot bosnio que espera aún no ha completado los trámites para viajar.