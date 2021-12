Cita de altura en los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres, donde Cacereño Femenino y Alhama, segundo y primero del grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, se juegan este sábado terminar el año en lo más alto de la clasificación (12.30 horas). Es la última jornada del 2021 de una competición que no volverá hasta el segundo fin de semana de enero.

Cacereño y Alhama llegan a esta cita en dinámicas muy diferentes. Tocadas están las cacereñas tras sumar solo uno de los últimos nueve puntos. En fase ascendente se encuentra el conjunto murciano, «uno de los mejores equipos», asegura Ernesto Sánchez, de la categoría. «No por presupuesto, sino porque tiene un entrenador que saca el máximo partido a las jugadoras y eso es competir a lo máximo».

Ese es, quizás, el gran debe de las extremeñas, que llegan tocadas a esta cita tras caer el pasado fin de semana ante el Granada, que marcó el 1-0 en el tiempo de prolongación. «Los resultados no acompañan, no se están haciendo las cosas bien y toca espabilar», reconoce Sánchez, que en los entrenamientos ve bien a sus jugadoras, aunque después no son capaces de plasmar eso mismo durante los partidos. «Este es el momento de demostrar que se puede estar arriba», apunta.

El Alhama es un equipo que sabe competir en todas las facetas del juego y que exigirá al Cacereño rendir al máximo nivel. «Es un equipo que te mete goles en transición rápida, en juego posicional, en balón parado, efectivo en faltas directas... tiene controlado todo lo que pueda suceder a lo largo de un partido», concluye Sánchez, que confía en la capacidad de reacción de sus jugadoras.