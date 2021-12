En el Cacereño de las rotaciones que no ha repetido once inicial en catorce jornadas no es raro que Julio Cobos afirme que hay pocos futbolistas que sean indispensables en su alineación solo unos segundos después de asegurar que tiraría con lo que tiene hasta final de temporada. Es decir, que no tiene intención de acudir al mercado invernal. No salvo que algún jugador pida salir, algo que por otro lado el técnico entendería: «Hasta el momento nadie ha pedido nada, pero tampoco me extrañaría que alguno que no está disfrutando de muchos minutos... Esto es lo de siempre, ellos mismos pueden pedir marcharse, lógico por otra parte».

Reitera Cobos, ahondando en su pensamiento de que no hay imprescindibles, que ponga a los que ponga es difícil que se equivoque. Y por eso este domingo ante Las Palmas Atlético, en el último partido de año en el Príncipe Felipe, podría poner en juego la que es su decimoquinta formación inicial diferente este curso. Aunque a diferencia de otras previas, hay algo seguro: su jugador más adelantado, su delantero, será Solano, ya que Carlos Fernández sufre una elongación en el isquio («no podemos arriesgar, si se rompe se perderá para más tiempo»). Se suma el atacante a la baja de Carlos Andújar (para quien será el quinto partido fuera) y a la duda de Javi López, que arrastra «problemillas» durante la semana. Ni uno de los 22 jugadores del Cacereño ha sido titular en todos los partidos. Quien más se aproxima es Yael, que se ha perdido un encuentro por sanción. Y el que más minutos tiene en el verde es Kamal (1.075), que también se ha perdido un duelo por sanción y el siguiente lo inició desde el banquillo. En el lado opuesto, Mosquera, que apenas acumula 30 minutos en liga, aunque en el duelo de Copa ante la Ponferradina partió de inicio (fue sustituido en el descanso). Covid en Las Palmas Por otro lado, el rival de este domingo del Cacereño notificó este viernes un positivo por covid-19 en su plantilla. Se trata del defensa Juan Rodríguez, que según el club insular estuvo la semana antes en contacto con un familiar que había dado positivo, aunque en un primer test el futbolista dio negativo. «Por prevención se procedió al aislamiento domiciliario», añade Las Palmas en un comunicado, en el que además asegura que «esta semana la plantilla al completo superó el control establecido por el protocolo reforzado de la RFEF». El zaguero no ha jugado los dos últimos partidos, aunque en los anteriores sí había entrado en los planes del técnico canario.