El Extremadura quiere seguir compitiendo a pesar de las dificultades que tiene el club en el apartado institucional. A diez días de que cumpla el plazo dado por la jueza de lo mercantil número 1 de Badajoz para que el administrador concursal responsa si hay dinero o no para mantener al Extremadura con vida, el club guarda un mutismo absoluto al respecto y sigue buscando soluciones de urgencia, pero de momento no hay visos de optimismo.

Al margen, la plantilla, que espera mantener un cierto nivel competitivo en Las Gaunas este domingo, donde el Extremadura se mide al UD Logroñés, uno de los conjuntos más potentes de la competición.

Manuel tiene buenas noticias al respecto. Y es que tanto Sebas Coris como Vargas, que apuntaban a ser bajas, han podido recuperarse en tiempo récord de sus molestias y estarán hoy en la convocatoria. El Extremadura viaja este sábado para hacer noche en La Rioja y jugar en Logroño este domingo a las 17.00 horas. Manuel tiene las bajas de los lesionados Casto, Sandaza y Emmanuel, además de la ausencia por sanción del central Fran Cruz.

Una semana más, el técnico gallego no ha querido hacer declaraciones previas al partido. El motivo no es otro que no exponerse más hasta que el Extremadura no encuentre soluciones económicas reales.