No quiso hablar Manuel Mosquera antes del partido de esta tarde (17.00 horas) del Extremadura en Las Gaunas. Quizá porque el entrenador azulgrana ya sabe que están dando la cara demasiado en el campo para lo poco que están recibiendo desde los despachos. Y por tanto, ya no hay mucho de lo que hablar. Simplemente, dar la cara en cada partido. Así, hasta el final. Que no sabemos si llegará pronto o tarde.

Esta es la cruda realidad de un desamparado Extremadura que ha vuelto a coger carretera y manta para marcharse a La Rioja, donde se mide a un UD Logroñés que es serio aspirante a estar entre los cinco primeros. Todo lo que sea competir ya es más que un triunfo para un Extremadura que hace semanas que apenas mira la clasificación y se centra en el partido a partido, en dar la cara. Nada más. Para este partido el Extremadura vuelve a contar con la baja de Casto Espinosa, con molestias en la rodilla. Lo cierto es que el portero extremeño no ha vuelto a alinearse más desde que se levantara la huelga por parte del vestuario. Sigue lesionado Emmanuel y está sancionado Fran Cruz. Además, Manuel recibió ayer dos malas noticias. Vargas se resintió de sus molestias y no ha podido viajar, mientras que Sergio Gil cayó lesionado en el último entrenamiento previo al viaje y se ha quedado en Almendralejo. La nota positiva es la recuperación en tiempo récord de Fran Sandaza. El delantero forzará para estar en la convocatoria y podría tener minutos en la segunda parte. Con este panorama, el Extremadura no tiene muchas opciones que arroparse atrás con tres centrales como Dani Pérez, Lolo González y Morcillo, utilizando las variantes de Gato y Varela en los costados. La duda está en la delantera y en ver si Manuel sigue confiando en un cuestionado Rubén Mesa, que todo apunta a que abandonará el club en enero, o decide darle otra titularidad más a Musa, que se está ganando minutos a base de bajas. No se ha programado ningún viaje de la afición. De hecho, entre muchos seguidores se ha instalado el pesimismo y la apatía por un club en el que están perdiendo la ilusión, desgastados de una situación que nadie desde el Extremadura explica. Quedan menos de diez días para que se cumpla el plazo otorgado por la jueza de lo mercantil de Badajoz al administrador concursal para que ofrezca una solución económica real al grave problema financiero del club. Inversores no llegan. Tuvo el Extremadura la oportunidad de mover ficha y vender en mejores momentos, pero estiró demasiado la cuerda y ahora la cosa es más difícil. Cautos En la UD Logroñés mantienen un principio de prudencia ante la situación del Extremadura y, desde luego, no se fían. Menos viendo lo competitivo que fueron los azulgranas ante el Celta B en Barreiro. Mere, entrenador de los riojanos, lo ha dejado claro: «Es un equipo que ha perdido la posibilidad de sumar tres puntos en el descuento de sus dos últimos partidos, eso habla de la peligrosidad del rival. Lo mejor es centrarnos en el potencial del Extremadura y no en su situación». Jorge Herrando, Iñaki y Serantes son bajas en el Logroñés. Logroñés: Ximo; Tekio, Andoni, Rueda, Sierra, Parejo, David Ramos, Javi Castellano, Alfaro, Guarrotxena, Dubasin. Extremadura: Pedro López, Dani Pérez, Morcillo, Lolo, Varela, Gato, Toribio, Elías, Kike Márquez, Pastrana, Musa. Árbitro: López Jiménez (catalán) Hora: 17.00 Estadio: Las Gaunas.