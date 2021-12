El fútbol son momentos y Villanovense y Mérida atraviesan situaciones bien distintas. Ambos se miden frente a frente este domingo (17:00h) en el Municipal Villanovense en el que será el regreso Javier Álvarez de los Mozos para enfrentarse al que fuera su club la temporada pasada. El cuadro romano perdió el pasado domingo en casa ante el Cacereño y no puede permitirse un nuevo tropiezo a pesar de las bajas con las que afronta el partido. Delante tendrá a un conjunto serón que llega en su mejor momento de resultados y de confianza. Ganar a Córdoba, Cacereño y Montijo respectivamente y de manera consecutiva ha llenado de moral a la exigente parroquia del Municipal.

Tres partidos, además, con un mismo denominador común: portería a cero. «Estamos yendo de menos a más», analizaba Juanma Pavón en la previa de este encuentro. Para el onubense, su equipo ha encontrado en las últimas jornadas el punto de madurez necesario para saber afrontar las distintas situaciones que se dan dentro de los propios partidos. Pero no se fía de un Mérida que acumula tres derrotas consecutivas y que se encuentra a cuatro puntos de la zona de fase de ascenso. «Es un equipo que por presupuesto y plantilla está hecho para ascender y estar en la segunda posición», señalaba el técnico.

A ello, Pavón añadió que el Mérida es uno de los mejores equipos a domicilio y que con la llegada del nuevo entrenador espera a un equipo muy intenso y competitivo.

El objetivo de los serones es despedir el 2021 en casa con un triunfo, más si cabe siendo un derbi. «Queremos despedir el año ante la afición ganando al Mérida», señalaba Pavón. Un partido para el que no podrá contar con José Antonio Espín, que vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana ante el Montijo y no podrá ser de la partida. En este sentido, Pavón no dio ni una sola pista de quién será el sustituto del murciano, ya que será la primera vez que Moi y Espín no sean la pareja de centrales titular esta temporada. A eso hay que sumarle la baja de Tapia en el lateral izquierdo, que sigue lesionado, por lo que Adri Escudero volverá a ser titular. Las opciones pasan por Javi Sánchez y por Lobato. Incluso Pavón habló de poder reconvertir a algún jugador de posiciones más adelantadas.

También siguen con molestias otros jugadores y está por ver si Álvaro González está disponible o no. Con problemas físicos, no pudo estar el pasado sábado ante el Montijo, por lo que Pavón podría apostar de nuevo por Viñuela e Isra Cano en bandas y por Roger de enganche con Seth en punta.

LA VUELTA DE DE LOS MOZOS / El Mérida llega a Villanueva en el peor momento de la temporada, lo que le ha hecho alejarse a cuatro puntos de los puestos de ‘playoff’ de ascenso, que marcan Cacereño y el propio Villanovense, de ahí que el partido tenga una trascendencia mayor de la que parece para los de Javier de los Mozos.

A pesar de la situación, los emeritenses pueden mostrar como credencial que siguen siendo el mejor equipo a domicilio, pero tienen como debe que el estadio Villanovense, históricamente, es una plaza muy complicada para los romanos. No ganan allí desde la temporada 2015-2016, cuando todavía era el Romero Cuerda.

De los Mozos vuelve a la que ha sido su casa las dos últimas temporadas («le tengo mucho cariño y mucho que agradecer, pero la visita no la voy a disfrutar, ya lo hice cuando fui a ver el derbi contra el Don Benito», reconoce). Espera que su Mérida «también sea capaz de tener rachas de tres partidos ganando».

Para este encuentro, además del mal endémico de las lesiones en la plantilla (Héctor Camps, Artiles, Higor Rocha y Diego Parras), hay que sumar las sanciones (Álvaro Ramón, Nacho González y Emilio Cubo). De las siete bajas, cinco son defensas, aunque Álvaro Ramón lo esté siendo por las necesidades del plantel. Lo que complica la configuración del once, principalmente en la línea de retaguardia. El preparador explicó las alternativas que tenía con Ebuka de lateral o central, «aunque a mí me gusta más de central»; cambiar a Felipe Alfonso de costado, por lo que habría que retrasar la posición de Guille Perero, «pero nos quedaríamos sin extremos», es decir, que opciones hay, pero «lo normal, lo normal, lo normal, es que cambie lo menos posible el once». Ante tal afirmación, lo normal es que la buena actuación de Marckus el domingo pasado en el centro del campo dé lugar a que repita junto a David Rocha, por lo que Mario Robles, que vuelve de sanción, se coloque en el eje de la zaga junto a Bonaque, y Ebuka caiga al lateral zurdo. En las posiciones ofensivas, la duda está en si Gaspar volverá a ser titular o será Lolo Plá quien ocupe la posición de segundo punta.