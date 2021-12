Si lo que pretendía la dirección deportiva del Mérida con la sustitución del entrenador y la llegada de Javier Álvarez de los Mozos al banquillo era cambiar la mala dinámica del equipo, está claro que de momento no ha dado resultado. El problema del cuadro emeritense, más que de juego, parece mental. Y es que el conjunto romano salió derrotado de su visita a Villanueva de la Serena (1-0), donde se midió a un Villanovense que supo interpretar mucho mejor un partido tosco y espeso gracias a un solitario gol de Seth en la segunda mitad. Compitió bien durante todo el encuentro, pero a raíz del gol del delantero canario del Villanovense, el Mérida apenas existió en el apartado ofensivo.

De entrada se presentaban ambos equipos en dinámicas y situaciones anímicas contrapuestas. Los serones, con tres victorias consecutivas; los emeritenses, con idéntica racha, pero en negativo. Y eso que en los primeros minutos de juego se pudo ver a un Mérida ‘made in’ De los Mozos. Presión asfixiante, mordiente en ataque y altas dosis de intensidad. Como si al Villanovense del año pasado le hubieran cambiado la camiseta. Pero la efervescencia inicial se fue diluyendo con el paso de los minutos. Incluso a pesar de haber gozado de una gran ocasión en las botas de Guille Perero, que definió un buen servicio desde la banda para obligar a Ángel de la Calzada a sacar un pie milagroso en el primer palo cuando parecía que el balón iba a entrar a gol. Poco después fue Lolo Plá quien remató desviado por muy poco tras un gran centro de Gaspar.

A partir de ahí el Villanovense comenzó a imponer su propuesta de partido y el Mérida no pudo sino aceptar su realidad sobre el césped villanovense. Adri Escudero, solo en el segundo palo, perdonó el primero con todo a favor con una volea que no llegó a ejecutar con efectividad. Acto seguido, Viñuela, finalizaba una buena jugada con un golpeo desviado por poco. Así, a base de insistencia y perseverancia, fue como el Villanovense logró hacerse con el control del partido a pesar de no gozar de grandes ocasiones en una primera mitad en la que el Mérida no volvió a poner en aprietos a la defensa serona.

Bloqueo mental

En el fútbol el estado de ánimo a menudo marca la diferencia entre sumar puntos o no hacerlo. Pues en el inicio de la segunda mitad Villanovense y Mérida parecían contentarse con un partido que invitaba a pensar en un reparto de puntos que hubiera dejado satisfecho a ambos, cada uno por diversos motivos. Pero como suele ser habitual, cualquier jugada aislada puede decantar un partido. Todo ello en un comienzo de segunda parte en la que el Mérida repitió el guion táctico de la primera con una presión alta y mucha intensidad. Eso sí, en este caso fue el Villanovense el que gozó de las primeras ocasiones. Seth y Viñuela fueron los encargados de avisar con sendos acercamientos. Todo ello hasta que el delantero canario, trabajador incansable durante todo el partido, sonrió de cara a puerta en una jugada digna de estudio. Primero remató Isra Cano dentro del área de cabeza, Javi Montoya no llegó a despejar bien y el rechace, en boca de gol, lo aprovechaba Seth para hacer el único tanto del partido.

Fue precisamente ese gol el que dejó al Mérida bloqueado mentalmente, que incluso pudo haber perdido por más si Isra Cano llega a materializar una clamorosa ocasión dentro del área. Pero los romanos no se rindieron a pesar de sentirse impotentes por momentos. Como por ejemplo en una jugada en la que Aitor Pons pudo haber empatado tras no aprovechar un balón suelto dentro del área. O con un remate de Lolo Plá que se paseó por delante de la portería serona. Poco más del Mérida en un final de partido muy celebrado por un Villanovense que abre hueco y que ahonda en la herida romana.