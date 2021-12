No hubo apenas partido ni regreso soñado al pabellón Serrano Macayo. El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura fue vapuleado sin piedad por el Pacisa Alcobendas(67-95) en una matinal dominical a la que le sobraron los segundos 20 minutos.

Las madrileñas completaron una enorme primera mitad, pletóricas de acierto en el tiro exterior, y abortaron cualquier posibilidad de que el Al-Qázeres de dar la sorpresa. A estas alturas, rozando el ecuador de la Liga Femenina Challenge, ya casi no hace ni falta ni decir que el equipo deJesús Sánchez no está entre los favoritos para subir a la categoría de donde viene, la más alta. Una ‘hibernación presupuestaria’ le ha llevado a configurar una plantilla corta, dando oportunidades a las canteranas.Sus profesionales son casi todas buenas jugadoras, pero nada más. O al menos no lo suficiente como para estar arriba.

Los 40 minutos fueron por detrás. Y no solo en el marcador. También en lo mental, en lo táctico y en lo espiritual. Las caras en unas y otras eran bien distintas desde la rueda de calentamiento.

La mayor resistencia se ofreció en el primer cuarto, pero poco más (19-25). El Alcobendas aceptó gustoso la propuesta local de un juego de ritmo alto y pocas posesiones, enchufando de lo lindo desde 6,75 en buenas posiciones. Cuando no era así, estaba más despierto en el rebote para aprovechar segundas opciones.

DESPEGUE DEFINITIVO /En el segundo cuarto llegó el golpe que terminó con el partido. Poco podía imaginarse a su inicio (23-27, min. 12) que iba a caer tal chaparrón sobre la vetusta pista cacereña. Con un juego que compatibilizaba lo espectacular con lo efectivo, las visitantes engancharon un parcial de 0-12 que las impulsó definitivamente. El desconcierto del Al-Qázeres, con constantes triples a destiempo y despistes defensivo, se hizo evidente antes del descanso, al que se llegó con un expresivo 32-51.

Se podía no haber jugado la segunda parte y no hubiese pasado nada. Las extremeñas intentaron dar buena cara, pero nunca llegaron a estar 15 puntos por debajo y acabaron cayendo por 28. Al menos se aprovechó para dar minutos a las jóvenes, acabando con un quinteto que incluía a Cris Abad, Clara Núñez, Pilar Cambero yMabel Galiana, Las guerras de este equipo son otras, como la de Ardoi el próximo sábado.